'यह उत्तर कोरिया नहीं, भारत है'; राहुल गांधी का PM मोदी पर जोरदार हमला

Feb 26, 2026 03:57 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शांति पूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की आत्मा है, यह कोई अपराध नहीं है। यह भारत है, उत्तर कोरिया नहीं है।

Rahul Gandhi: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एआई समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद उनके खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए मोदी सरकार की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाही शासन से की। राहुल ने आरोप लगाया धीरे-धीरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है, जहां पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना सबसे बड़ा अपराध बन गया है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने लिखा, "यह उत्तर कोरिया नहीं है, भारत है।" उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की आत्मा है, अपराध नहीं। राहुल ने आरोप लगाया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र धीरे-धीरे उस दिशा में धकेला जा रहा है, जहां पर असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश कहा जा रहा है। उन्होंने लिखा, “जब सत्ता में बैठे लोग खुद को ही राष्ट्र समझने लगें, असहतमि को दुश्मन मानने लगें, तो वहीं से लोकतंत्र की मौत शुरू हो जाती है। आज भारत में 'कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री' के शासन में शांतिपूर्ण विरोध को सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है।”

बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने लिखा, "सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप संवैधानिक तरीकों से सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो लाठी, मुकदमें और जेल लगभग तय है।"

ये भी पढ़ें:अखिलेश-राहुल आकर अपने गुरु को बचा लें, शंकराचार्य मामले में ब्रह्मचारी की चुनौती

किसानों को 'आतंकवादी' कहा गया: राहुल गांधी

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि पेपर लीक से परेशान युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, लेकिन उन्हें लाठियों से पीटा गया। देश की महिला पहलवानों ने एक शक्तिशाली भाजपा नेता के खिलाफ गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन उनके आंदोलन को कुचल दिया गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक दुष्कर्म पीड़िता के समर्थन में जब इंडिया गेट पर शांति पूर्व प्रदर्शन हुआ, तो उसे भी अव्यवस्था बताकर हटा दिया गया। जब देश के युवाओं ने जहरीली हवा के खिलाफ प्रद्रशन किया तो उसे भी राजनीति कहकर दबा दिया गया, किसानों को 'आतंकवादी' करार दिया गया।

ये भी पढ़ें:रा से रार, हु से हुड़दंग, ल से लफंगई, अब राहुल गांधी पर ब्रजेश पाठक बरसे

आदिवासियों के ऊपर शक किया गया: राहुल गांधी

उन्होंने कहा, "आँसू गैस, पानी की बौछारें, लाठियां और रबर बुलेट... यही बातचीत के साधन बन गए हैं। जब आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो उन पर भी शक किया जाता है। मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो गया हो। यह कैसा लोकतंत्र है, जहां पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री असहमति को दुश्मन मानने लग जाता है।"

ये भी पढ़ें:दुश्मनों का काल बनेगी ‘गोल्डन हेरोइजन’, इजरायल ने दिया ऑफर; ब्रह्मोस से भी तेज

दरअसल, यह पूरा मामला यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एआई समिट में किए गए प्रदर्शन को लेकर था। शर्टलेट प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को विपक्षी पार्टियों से ही विरोध का सामना करना पड़ा था। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच हुआ ड्रामा भी इसी से जुड़ा हुआ था। गौरतलब है कि इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी शिमला पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां से तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में अभी तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

