पूरी रात अस्पताल में मां के कमरे में छोटे से सोफे पर सोता रहा, राहुल गांधी ने क्या बताया
सोनिया गांधी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कल रात, मैं अस्पताल में अपनी मां के कमरे में, एक छोटे से सोफे पर सो रहा था और किसी भी बेटे की तरह, मैं अपनी मां की सेहत को लेकर बेहद चिंतित था। पूरी रात, मुझे सिर्फ एक ही बात से तसल्ली मिली।
कांग्रेस सांसद और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तबीयत खराब होने की वजह से दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। बीती रात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचे। राहुल वहां अस्पताल के कमरे में अपनी मां के साथ एक छोटे से सोफे पर पूरी रात लेटे रहे। सोनिया गांधी के बीमार होने की वजह से राहुल केरल में आयोजित रैली में भी नहीं जा सके और बुधवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित किया। इस दौरान, राहुल ने बताया कि कैसे अस्पताल में केरल की एक महिला नर्स ने सोनिया गांधी का ध्यान रखा।
राहुल गांधी ने कहा, ''मैं वहां (केरल रैली) आना चाहता था, लेकिन आज मुझे यहीं रुकना पड़ा और मैं नहीं आ पाया। कल मेरी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और एक बेटे के तौर पर मैं उनकी सेहत को लेकर काफी चिंतित था, इसलिए मैंने उनके साथ ही रहने का फैसला किया। मुझे पता है कि केरल के लोग इस बात को समझेंगे। कल रात, मैं अस्पताल में अपनी मां के कमरे में, एक छोटे से सोफे पर सो रहा था और किसी भी बेटे की तरह, मैं अपनी मां की सेहत को लेकर बेहद चिंतित था। पूरी रात, मुझे सिर्फ एक ही बात से तसल्ली मिली।''
उन्होंने आगे कहा, ''मुझे केरल की एक नर्स से तसल्ली मिली, जो हर घंटे आकर मेरी मां की जांच करती थी। हर घंटे वह आती थी, मेरी मां की जांच करती थी, मुस्कुराती थी, मेरी मां का हाथ थामती थी और मैं मन ही मन सोच रहा था कि केरल की नर्सों ने कितने बेटों, बेटियों, भाइयों और बहनों को उनके मुश्किल पलों में सहारा दिया होगा। सुबह-सवेरे, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम रात को सोती हो या पूरी रात काम करती हो? और उसने कहा, नहीं, मैं रात को नहीं सोती। मैं पूरी रात काम करती हूं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब केरल की महिलाएं-न सिर्फ केरल में, बल्कि दिल्ली में, देश के बाकी हिस्सों में और दुनिया भर में- लोगों को सहारा दे रही होती हैं, लोगों का हाथ थाम रही होती हैं और उन्हें आराम पहुंचा रही होती हैं।"
'भाजपा-एलडीएफ में मिलीभगत'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केरल में भाजपा और एलडीएफ के बीच मिलीभगत है, क्योंकि देश के दूसरे विपक्षी नेताओं के मुकाबले केंद्रीय एजेंसियों ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि केरल विधानसभा चुनावों में सिर्फ दो पार्टियां लड़ रही हैं- यूडीएफ और भाजपा-एलडीएफ की साझेदारी। कोझिकोड बीच पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ऑनलाइन बोलते हुए राहुल ने कहा कि केरल में एलडीएफ की नीतियों और भाजपा की नीतियों में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि दोनों ही पार्टियां यह नहीं मानतीं कि वे केरल की जनता के प्रति जवाबदेह हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस