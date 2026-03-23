Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

'25 मिनट का भाषण दिया, आपने देखा कि भाग गए थे'; संसद में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी

Mar 23, 2026 06:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

राहुल गांधी ने कहा, ‘हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम आपसे पूछे बिना तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि ईरान से नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे।’

'25 मिनट का भाषण दिया, आपने देखा कि भाग गए थे'; संसद में PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संसद में दिए भाषण को लेकर निशाना साधा है। गुजरात के वडोदरा में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, 'ईरान में युद्ध हो रहा है। आपने देखा था कि प्रधानमंत्री संसद से भाग गए थे। पीएम मोदी ने 25 मिनट का भाषण दिया। आप बताइए कि क्या उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लिखकर रख लो, वह संसद में डिबेट नहीं कर सकते हैं। कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं।' इससे पहले, पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है।

ये भी पढ़ें:कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में कांड, तीन दिनों में दो लोगों की अव्यवस्था से मौत

राहुल गांधी ने कहा, 'हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम आपसे पूछे बिना तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है तो हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि ईरान से नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि इराक और वेनेजुएला से नहीं खरीदना है तो हम नहीं खरीदेंगे। आप जो हुक्म करेंगे, हम वही करेंगे।' उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील कर भारत का कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया। हमारे यहां छोटे खेत होते हैं, वहीं अमेरिका में हजारों एकड़ के बड़े खेत होते हैं। हमारे यहां लोग हाथ से काम करते हैं और वहां बड़ी मशीनों से काम होता है। अगर अमेरिका का माल भारत आने लगा तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में सरकार, पर विपक्ष से मदद की क्यों दरकार?

पीएम मोदी पर राहुल गांधी के गंभीर आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी और BJP का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अडानी है। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी ने देशभर के पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट कंपनी, सोलर पॉवर, विंड पॉवर और सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर अडानी को सौंप दिया। अमेरिका में अडानी पर जो केस है, दरअसल वो नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए है। अमेरिका का मोदी को सीधा मैसेज है कि ज्यादा ऊटपटांग हरकत की तो समझ लेना। ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं।'

ये भी पढ़ें:डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 15 करोड़ की ठगी, फर्जी CBI अफसर बनकर कैसे लगाया चूना

पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है और इसका सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में रुकावट और व्यावसायिक जहाजों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। प्रधानमंत्री कहा कि इस समस्या का समाधान कूटनीति और बातचीत से ही संभव है। भारत तनाव को कम करने व संघर्ष समाप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की तैयारियों के कारण आज हालात से निपटने में मदद मिल रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
PM Modi Rahul Gandhi Congress अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।