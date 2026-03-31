एक-दो महीने में वित्तीय भूकंप आने वाला है, केरल में चुनावी मंच से राहुल गांधी का दावा

राहुल गांधी ने कहा, ‘आप मुझे बेहतर जानते हैं कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है। वहां एक ड्रामा चल रहा है और त्रासदी घटित हो रही है। कोई नहीं जानता कि यह कहां खत्म होगी या कहां जाएगी। केरल और भारत के लोग इससे सीधे प्रभावित होने वाले हैं।’

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि वित्तीय भूकंप आने वाला है। केरल के कोझीकोड में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आप मुझे बेहतर जानते हैं कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है। वहां एक ड्रामा चल रहा है और एक त्रासदी घटित हो रही है। कोई नहीं जानता कि यह कहां खत्म होगी या कहां जाएगी। केरल और भारत के लोग इससे सीधे प्रभावित होने वाले हैं। ईंधन की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और एक वित्तीय भूकंप आने वाला है। एक-दो महीने में यह वित्तीय भूकंप आ जाएगा। आपको बचाने के लिए इस एलडीएफ सरकार क्या कर रही है? मोदी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चलाए जा रहे हैं। लेकिन केरल सरकार आपके जीवन को आसान बनाने के लिए क्या कर रही है?'

राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि पीएम मोदी चाहते हैं कि केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) विधानसभा चुनाव जीते। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) एलडीएफ और भाजपा की मिलीजुली ताकत से लड़ रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे और यूडीएफ के बीच की लड़ाई है। पहली बार, हम भाजपा और वाम मोर्चे के बीच साझेदारी देख रहे हैं।' उन्होंने कहा कि यह काफी आश्चर्यजनक है कि एक वामपंथी पार्टी अति दक्षिणपंथी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है जबकि दोनों की विचारधारा एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत है।

भाजपा पर राहुल गांधी ने खूब साधा निशाना नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'सवाल है कि यह कैसे संभव है कि एक वामपंथी पार्टी दक्षिणपंथी पार्टी के साथ गठबंधन कर ले? यह एक पहेली की तरह है। इस पहेली के कुछ जवाब मंच पर बैठे हैं। आज यहां माकपा के 2 दिग्गज नेता हैं। वे हमारे मंच पर क्यों बैठे हैं और माकपा और मुख्यमंत्री के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं?' राहुल ने आरोप लगाया कि जिसे आज वाम मोर्चा कहा जाता है वह अब वामपंथी या मध्यमार्गी गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा, 'वास्तव में, वे भाजपा के साथ हैं क्योंकि वे कॉर्पोरेट पार्टियां हैं। वे अब लोगों की पार्टियां नहीं हैं। इसका प्रमाण अब मंच पर है। वामपंथी सोच वाले लोग कांग्रेस के साथ हैं और पार्टी उनका समर्थन कर रही है।'