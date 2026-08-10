उनमें गट्स नहीं कि हमारे सामने आकर LS में खड़ा हो सकें, राहुल गांधी का पीएम मोदी-अमित शाह पर हमला
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहाकि अमित शाह के अंदर इतना गट्स नहीं है कि वह लोकसभा में हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहाकि अमित शाह के अंदर इतना गट्स नहीं है कि वह लोकसभा में हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं। उन्होंने कहाकि पिछले 15 दिनों में उन्होंने यह दिखाई है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहाकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, दोनों के अंदर ही यह साहस नहीं है। उन्होंने कहाकि हमें उनकी राय नहीं जाननी है। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आखिर छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया किसने। अगर अमित शाह ने आदेश नहीं दिया तो फिर गृह मंत्रालय से किसने यह आदेश दिया?
ना तो पीएम मोदी, ना अमित शाह
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहाकि शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी स्थिति थी कि गृह मंत्रालय से पैलेट गन्स चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का आदेश आया था। पूरे देश ने देखा कि हमारे छात्रों को मारा गया। हमारी पहली मांग थी कि गृह मंत्री आएं और देश को साफ तौर पर बता दें या उन्होंने आदेश दिया और वे दोषी हैं कि हमारे छात्रों पर गोली चलाई गई या फिर उन्हें जानकारी नहीं थी और किसी और ने ये आदेश दे दिया और फिर वे अयोग्य हैं। हमारा कहना था कि इस पर उन्हें सदन में आकर बयान देना चाहिए। उन्होंने आगे कहाकि अमित शाह में संसद में आकर हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है। पिछले 15 दिनों में उन्होंने यही दिखाया है। न तो पीएम मोदी और न ही अमित शाह में हिम्मत है।
दोनों ही सूरतों में अयोग्य
कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहाकि सवाल यह नहीं था कि अमित शाह संसद में आकर कुछ आम विषयों पर भाषण देंगे। सवाल हमेशा यह रहा है कि अमित शाह को यह साफ करना होगा कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। पैलेट गन चलाई गईं, छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटा गया। उन्हें साफ-साफ बताना चाहिए। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या उन्होंने इसका आदेश दिया था या नहीं? अगर उन्होंने आदेश दिया था, तो हमारे बच्चों पर गोली चलवाने के लिए वे दोषी हैं। और अगर उन्हें इस घटना के बारे में पता नहीं था, तो वे अयोग्य हैं। दोनों ही सूरतों में, उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। यही चर्चा का विषय था।
पीएम मोदी पर भी सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहाकि दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री माफी मांगें। और तीसरी बात राम मंदिर में चोरी का मुद्दा था। प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोगों ने राम मंदिर में चोरी की है। ये तीन मुद्दे हैं। तो अब अमित शाह अचानक कह रहे हैं कि वे बोलने को तैयार हैं। हमें उनकी मनगढ़ंत बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें इस बात में दिलचस्पी है कि क्या उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। सबसे पहले, उन्हें यह बात पूरी तरह साफ़ करनी चाहिए। उसके बाद ही किसी चर्चा का सवाल उठता है। यही स्थिति है। और विपक्ष यही मांग कर रहा है। हम पिछले 15 दिनों से यही मांग कर रहे हैं।
किरेन रिजिजू का बयान
उधर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहाकि सरकार की ओर से साफ शब्दों में मैंने लोकसभा में बयान दिया है। राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं। गृह मंत्री घटनाओं के जवाब देने को तैयार हैं लेकिन अब राहुल गांधी भाग रहे हैं। यह लोकतंत्र में सही नहीं है कि आप आरोप लगाकर भाग जाए। मैं राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं कि आप भागे नहीं...हम लोकसभा में चर्चा चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।