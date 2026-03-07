Hindustan Hindi News
भारत की जीत के स्टार संजू सैमसन तिरुवनंतपुरम से हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा

Mar 07, 2026 07:28 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
राहुल गांधी ने कहा, 'दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, वह केरल के सबसे पवित्र स्थलों में से एक सबरीमाला मंदिर के बारे में है। सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी हो गया। सीपीएम के कई नेता जेल गए। जांच को ऊपर तक पहुंचने से रोका गया।'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्रिकेटर संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, 'यह देखकर अच्छा लग रहा है कि टी20 विश्व कप के क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल में भारत की जीत के स्टार संजू सैमसन तिरुवनंतपुरम से हैं। वे एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, इसलिए हम उन्हें और केरल की जनता को बधाई दे रहे हैं, लेकिन केरल में और केरल से बाहर रहने वाले लाखों ऐसे लोग हैं जो हर रोज हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं।'

राहुल गांधी ने कहा, 'दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, वह केरल के सबसे पवित्र स्थलों में से एक सबरीमाला मंदिर के बारे में है। सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी हो गया। सीपीएम के कई नेता जेल गए। और जांच को ऊपर तक पहुंचने से रोका गया। चिंता मत कीजिए। हम सबरीमाला का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।'

वाम मोर्चा के साथी कार्यकर्ताओं से सवाल

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मेरे वाम मोर्चा के साथी कार्यकर्ताओं से एक सवाल है। आप खुद को कम्युनिस्ट सरकार कहते हैं। कृपया बताइए कि आज केरल में आपकी सरकार में क्या कम्युनिस्ट है? यह केरल की अब तक की सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटवादी सरकार है। वास्तव में, मेरे पास उनके लिए एक सुझाव है। आपका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। इसे बदलकर भारतीय कॉर्पोरेटिस्ट पार्टी कर लीजिए। कम से कम आप जो कहते हैं, उसके अनुसार खड़े हो जाइए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'मेरे खिलाफ 36 मामले हैं। मुझे ईडी ने लगातार 55 घंटे पूछताछ की। केरल के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर ईडी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका कारण यह है कि वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वास्तव में, केरल में सीपीएम और बीजेपी नहीं है। यह सीजेपी है। सबको पता है कि वे केरल में साझेदार हैं और यूडीएफ को हराने के लिए साथ काम कर रहे हैं।'

ट्रंप और पीएम मोदी का भी जिक्र

राहुल गांधी ने कहा, 'बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रंप पीएम मोदी को नियंत्रित करते हैं, पीएम मोदी केरल के मुख्यमंत्री को नियंत्रित करते हैं। सबको यह पता है। अगर आप सीपीएम के कार्यकर्ताओं से गंभीरता से यह सवाल पूछेंगे, तो वे मान लेंगे कि मैं जो कह रहा हूं, वह सही है। मैं समझना चाहता हूं कि सीबीआई और ईडी विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री या केरल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करतीं।'

