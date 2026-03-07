भारत की जीत के स्टार संजू सैमसन तिरुवनंतपुरम से हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा

राहुल गांधी ने कहा, 'दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, वह केरल के सबसे पवित्र स्थलों में से एक सबरीमाला मंदिर के बारे में है। सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी हो गया। सीपीएम के कई नेता जेल गए। जांच को ऊपर तक पहुंचने से रोका गया।'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने क्रिकेटर संजू सैमसन के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा, 'यह देखकर अच्छा लग रहा है कि टी20 विश्व कप के क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल में भारत की जीत के स्टार संजू सैमसन तिरुवनंतपुरम से हैं। वे एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, इसलिए हम उन्हें और केरल की जनता को बधाई दे रहे हैं, लेकिन केरल में और केरल से बाहर रहने वाले लाखों ऐसे लोग हैं जो हर रोज हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं।'

राहुल गांधी ने कहा, 'दूसरा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, वह केरल के सबसे पवित्र स्थलों में से एक सबरीमाला मंदिर के बारे में है। सबरीमाला मंदिर से सोना चोरी हो गया। सीपीएम के कई नेता जेल गए। और जांच को ऊपर तक पहुंचने से रोका गया। चिंता मत कीजिए। हम सबरीमाला का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।'

वाम मोर्चा के साथी कार्यकर्ताओं से सवाल कांग्रेस सांसद ने कहा कि मेरे वाम मोर्चा के साथी कार्यकर्ताओं से एक सवाल है। आप खुद को कम्युनिस्ट सरकार कहते हैं। कृपया बताइए कि आज केरल में आपकी सरकार में क्या कम्युनिस्ट है? यह केरल की अब तक की सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटवादी सरकार है। वास्तव में, मेरे पास उनके लिए एक सुझाव है। आपका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। इसे बदलकर भारतीय कॉर्पोरेटिस्ट पार्टी कर लीजिए। कम से कम आप जो कहते हैं, उसके अनुसार खड़े हो जाइए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'मेरे खिलाफ 36 मामले हैं। मुझे ईडी ने लगातार 55 घंटे पूछताछ की। केरल के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर ईडी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका कारण यह है कि वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वास्तव में, केरल में सीपीएम और बीजेपी नहीं है। यह सीजेपी है। सबको पता है कि वे केरल में साझेदार हैं और यूडीएफ को हराने के लिए साथ काम कर रहे हैं।'