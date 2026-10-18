ज्ञानेश कुमार रात में सो नहीं पाते, मोदी-शाह को पता है कि बच नहीं सकते; वोट चोरी पर राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी और उन्हें न्याय का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे ज्ञानेश कुमार को चैन नहीं मिलता।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनके खिलाफ 45 से ज्यादा मानहानि के मामले दर्ज हैं। ये मामले अमित शाह, नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों ने दर्ज कराए हैं। इसके बावजूद वह हर मौके पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं, लेकिन इस आरोप को लेकर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। गोवा के मडगांव में राहुल गांधी ने कहा, 'इसकी वजह यह है कि अगर वोट चोरी के आरोप पर मुकदमा दर्ज हुआ तो ऐसी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें खुद आरोप लगाने वालों को भी जवाब देना पड़ेगा।' उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी गोवा में कांग्रेस की ‘गोय राखण यात्रा’ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करीब 2 किलोमीटर पैदल यात्रा की और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को पता है कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरी को अंजाम देते हैं, जबकि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी उनका समर्थन करते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है और वोट चोरी के जरिए संविधान पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इसे स्वीकार नहीं करेगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाएगी।
ज्ञानेश कुमार को कीमत चुकानी पड़ेगी: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी और उन्हें न्याय का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे ज्ञानेश कुमार को रात में चैन नहीं मिलता और न ही मोदी व शाह को सुकून है। राहुल के मुताबिक, इन नेताओं को पता है कि कांग्रेस एक दिन उन्हें जवाबदेह ठहराएगी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि संविधान की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है और पार्टी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। राहुल ने यह भी कहा कि देश में पहले शिक्षा व्यवस्था विश्वस्तरीय हुआ करती थी, लेकिन अब छात्र प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
गोवा को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने गोवा में भ्रष्टाचार को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गोवा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और राज्य को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया गया है। ‘गोय राखण यात्रा’ 22 सितंबर को शुरू हुई थी और रविवार को इसका समापन हुआ। 27 दिनों तक चली इस यात्रा में कांग्रेस ने गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों को कवर किया। इस अभियान का मकसद राज्य की जमीन, पर्यावरण, सांस्कृतिक विरासत और पहचान की रक्षा करना है। यात्रा के दौरान कांग्रेस ने जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, जमीन कब्जाने, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए। पार्टी की नजर 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर अपना जनाधार मजबूत करने पर है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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