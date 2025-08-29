'मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है...', कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ पर राहुल गांधी

भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए अपशब्द बोले जाने की घटना के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला। इस दौरान दफ्तर में तोड़फोड़ की गई।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटना में पार्टी की बिहार यूनिट के ऑफिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि सत्य और अहिंसा के आगे, असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। कांग्रेस सत्य और संविधान की रक्षा करती रहेगी। दरअसल, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से संबंधित एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसके विरोध में बीजेपी की ओर से पटना में निकाले गए मार्च के दौरान आज भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा में पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए अपशब्द बोले जाने की घटना के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम के अंदर तोड़फोड़ की और उसके कार्यकर्ताओं पर हमला किया। वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘सत्य और अहिंसा के आगे, असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना-तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते।’