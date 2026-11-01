शिवजी की बारात में हर कोई जा सकता है, वैसा ही हिंदुस्तान हमें चाहिए: राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि शिवजी की बारात में हर कोई व्यक्ति जा सकता है, कोई भी जाकर नाच सकता है। क्या उसमें किसी को रोका जा सकता है, नहीं? वैसा ही हिंदुस्तान हमें चाहिए।
कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में ज्ञानेश कुमार, पीएम मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे शिवजी की बारात में कोई भी जा सकता है और वहां जाकर नाच सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, जहां पर किसान, स्टूडेंट्स समेत अन्य जो मेहनत करें, उसका उन्हें फल मिले।
राहुल गांधी ने कहा, ''शिवजी की बारात में हर कोई व्यक्ति जा सकता है, कोई भी जाकर नाच सकता है। क्या उसमें किसी को रोका जा सकता है, नहीं? वैसा ही हिंदुस्तान हमें चाहिए। जहां किसान मेहनत करे तो वह भी अपना सपना पूरा कर सके। देश को खून पसीने से भोजन दे तो उसे मेहनत का फल मिले। स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिले और रोजगार मिले। दो-तीन लोगों का देश नहीं चाहिए।''
नेता विपक्ष ने कहा कि ये किसी एक राजनैतिक पार्टी की आवाज नहीं है, सिर्फ नेताओं की आवाज नहीं है। ये हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, मजदूरों की आवाज है। यह कह रही है कि हम लोकतंत्र को देश में खत्म नहीं होने देंगे। संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे, आप चाहे अपने आप को कितना बड़ा समझो। जितना भी आपके पास पैसा, पावर है, संविधान से बड़े नहीं हो, संविधान आपसे बड़ा है।
'सालों से वोट चोरी हो रही'
उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया। कहा कि सालों से वोट चोरी हो रही, ममता बनर्जी ने बंगाल का उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 की लोकसभा सारे चुनावों में वोट चोरी हुई है। ईवीएम के साथ वोट चोरी हुई है। वोटर लिस्ट से लोगों को काटकर वोट चोरी हुई है। 2024 के चुनावों के बाद साढ़े 13 करोड़ वोटर्स वोटिंग लिस्ट से हटाए गए।
उन्होंने आगे कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव चोरी का चुनाव था, यह बात खुद चुनाव आयोग कह रहा, क्योंकि उन्होंने साढ़े 13 करोड़ वोटर्स 24 की लिस्ट से निकाले। ज्ञानेश कुमार सीईसी पद से हटेगा, ज्ञानेश कुमार हिंदुस्तान में जेल जाएगा। यह कोई आम चोरी नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी, देश को न्याय मिलेगा। वोट चोरी की है अडानी को जो देश बेचा है, उसके लिए देश आपसे न्याय मांगेगा। आप भागने की मत सोचिए, भाग नहीं सकते।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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