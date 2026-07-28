बलात्कारियों का बचाव करने वाले को BJP ने शिक्षा मंत्री बनाया, प्रियंका के बाद राहुल गांधी का दावा

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ‘देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर युवाओं के प्रदर्शन के बाद भाजपा ने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है, जो बलात्कारियों का बचाव करता है।’

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर मंगलवार को गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में सुधार को लेकर युवाओं के प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाया, जो बलात्कारियों का बचाव करने वाला है। उन्होंने लोकसभा में पार्टी सदस्य प्रियंका गांधी की ओर से की गई टिप्पणी के बाद शिक्षा मंत्री जोशी पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिलकीस बानो मामले में दोषियों को जमानत मिलने से संबंधित एक अखबार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए लोकसभा में जोशी को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसे कार्यवाही से हटा दिया गया।

इसके बाद संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, 'देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर युवाओं के प्रदर्शन के बाद भाजपा ने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया है, जो बलात्कारियों का बचाव करता है। इससे अधिक शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति बलात्कारियों को संरक्षण दिए जाने की वकालत करे और वही आज देश का शिक्षा मंत्री हो।' उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री का कदम अजीब है। उनके मंत्रिमंडल में इतने लोग हैं, वह किसी को भी शिक्षा मंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जो बलात्कारियों का बचाव करता है।'

सत्ता पक्ष ने बताया निराधार टिप्पणी प्रियंका गांधी ने जब लोकसभा में इस विषय का जिक्र किया कि तो सत्तापक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई और इसे शिक्षा मंत्री के खिलाफ निराधार व आपत्तिजनक टिप्पणी बताया। सदन में इस मुद्दे पर कुछ देर तक हंगामे की स्थिति भी बनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नए शिक्षा मंत्री के संबंध में की गई टिप्पणी चरित्र हनन है और बिना सत्यापन के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी अपने आरोपों को सत्यापित नहीं कर सकतीं तो उन्हें सदन से क्षमा मांगनी चाहिए।