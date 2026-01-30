'बापू एक व्यक्ति नहीं सोच हैं, अहंकारी सत्ता ने इसे मिटाने…', पुण्यतिथि पर क्या बोले राहुल गांधी

संक्षेप: जयराम रमेश ने कहा, ‘दोनों पत्रों में स्वयं को राष्ट्रवाद का स्वघोषित संरक्षक बताने वालों पर बेहद गंभीर आरोप हैं। हैरानी होती है कि उसी विचारधारा से जुड़े एक लोकसभा सदस्य ने यह कहा कि वह गांधी और गोडसे के बीच चयन नहीं कर सकते।’

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बापू एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सोच हैं जो कभी मिट नहीं सकती क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं। राहुल ने यह भी कहा कि इस सोच को कभी अंग्रेजी साम्राज्य ने, कभी नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट किया, 'महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच हैं - वह सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की। मगर राष्ट्रपिता ने हमें आजादी के साथ यह मूलमंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है - और हिंसा व भय से बड़े अहिंसा और साहस।' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सोच मिट नहीं सकती, क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखे पत्र का जिक्र राहुल गांधी ने कहा, 'बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।' वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरदार वल्लभभाई पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच 1948 में हुए पत्राचार का उल्लेख किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ‘महात्मा गांधी की हत्या से दो दिन पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा था। कुछ महीनों बाद, 18 जुलाई 1948 को, सरदार पटेल ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा।’