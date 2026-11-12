राहुल गांधी के 'खास' हुए PM मोदी के मुरीद, नेतन्याहू और ट्रंप में ठनी; टॉप-5 न्यूज

Top 5 news: गांधी परिवार के खास माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना गुजराती दोस्त बताते हुए कहा कि वह बेहद दयालु और अच्छे इंसान हैं। पीएम मोदी ने भी पित्रोदा के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है।

गांधी परिवार के खास माने जाने वाले और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा पीएम मोदी निजी तौर पर बेहद अच्छे, दयालु और प्यार करने वाले हैं और हमारी अच्छी बनती है। इतना ही नहीं उन्होंने पीएम मोदी को अपना एक अच्छा गुजराती दोस्त बताया। पीएम मोदी ने भी इसका जवाब देते हुए सैम पित्रोदा को दीवाली की बधाई दी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली के कार्यवाहक पीएम नेतन्याहू के बीच में ठन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में फोन पर जमकर कहा सुनी हुई।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए गुरुवार की पांच बड़ी खबरें... राहुल गांधी परिवार के खास सैम पित्रोदा ने की पीएम मोदी की तारीफ गांधी परिवार के खास माने जाने वाले वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को निजी तौर पर एक अच्छा, दयालु और प्यार करने वाला इंसान बताया। इतना ही नहीं उन्होंने पीएम मोदी को अपना गुजराती दोस्त बताते हुए कहा कि पीएम मोदी से उनकी अच्छी बनती है। पीएम मोदी ने भी सैम के इस बयान जवाब देते हुए उन्हें दीवाली की बधाई दी। पढ़ें पूरी खबर...

बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में ठन गई इजरायली नेता नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को पिछले एक महीने में बड़े झटके लगे हैं। ट्रंप मिडटर्म चुनाव हार चुके हैं, वहीं नेतन्याहू की सत्ता पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच में फोन में गरमागरम बहस हुई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान बार-बार नया सैन्य हमला शुरू करने पर जोर दिया। दूसरी तरफ ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध जारी रखने पर जोर दिया। पढ़ें पूरी खबर...

मायानगरी मुंबई में हड़कंप मचा हुआ है। एक ईमेल के जरिए आई धमकी में महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा, मुंबई मेयर के दफ्तर, एयरपोर्ट समेत कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस धमकी भरे ईमेल के सामने आने के बाद पूरी मुंबई में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जिन जगहों पर बम धमाका करने की धमकी दी गई है, वहां सघन छानबीन की गई है। बता दें, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को पिछले काफी समय से धमकी मिल रही हैं। टाइगर श्रॉफ के ऊपर हुए हमले के बाद उन्होंने सुरक्षा का एक दायरा बढ़ाते हुए बुलेटप्रूफ कांच के अंदर से दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करना शुरू कर दिया था। पढ़ें पूरी खबर...

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मामला और दिलचस्प हो गया है। चंद्रशेखर रावण और औवेसी के बीच हुए गठबंधन ने कांग्रेस और सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच चंद्रशेखर ने अपने गठबंधन को 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम दिया है। इस गठबंधन से उत्साहित नगीना सांसद ने कांग्रेस और सपा को गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल भाजपा को अधिक प्रभावी तरीके से हराना चाहते हैं और विपक्षी वोटों का बंटवारा रोकने के लिए बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनका मोर्चे में स्वागत है। पढ़ें पूरी खबर…