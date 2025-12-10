एक भी सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ डिफेंस में अमित शाह; तीखी बहस के बाद राहुल गांधी का पलटवार

संक्षेप: लोकसभा से विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उनका जवाब पूरी तरह से बचाव करने वाला था। जानें नेता प्रतिपक्ष ने और क्या कहा…

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तीखी नोक-झोंक के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि गृह मंत्री ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उनका जवाब पूरी तरह से बचाव करने वाला था। मैंने कहा कि पारदर्शी मतदाता सूची दी जानी चाहिए, उस पर कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कि ईवीएम की संरचना सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उस पर भी कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि भाजपा नेता हरियाणा और बिहार में वोट डाल रहे हैं, इस पर भी चुप्पी। मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी कुछ नहीं बोला। चुनाव आयुक्तों को पूरी छूट दे दी गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा के दौरान अमित शाह और राहुल गांधी के बीच 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर जोरदार बहस हुई। राहुल गांधी ने शाह को अपनी तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर खुली बहस की चुनौती दी, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि संसद उनकी मर्जी से नहीं चलेगी। बहस उस समय और तेज हो गई जब राहुल गांधी ने गृह मंत्री के भाषण को बीच में टोक दिया। मतदाता सूचियों के एसआईआर पर विपक्ष को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि मेरे पास राहुल गांधी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित सभी आरोपों के जवाब हैं।

उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची में कोई सुधार नहीं हुआ, उसे साफ करने की जरूरत है, तो फिर एसआईआर क्या है? यह मतदाता सूची शुद्ध करने की प्रक्रिया है। हम यह कर रहे हैं, तब भी विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि आपकी हार तय है, मतदाता सूची से इसका कोई लेना-देना नहीं। लोकतंत्र में दोहरा मापदंड नहीं चलता। जब आप जीतते हैं तो चुनाव आयोग महान, जब हारते हैं तो भाजपा के इशारे पर काम करने वाला।