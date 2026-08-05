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संसद में गतिरोध खत्म करने से राहुल गांधी का इनकार, किरेन रिजिजू के सामने रख दी एक शर्त

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद का गतिरोध खत्म करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष पर परिसीमन विधेयक पर समर्थन मांगा था। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

Rahul Gandhi Forcing Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने संसदीय गतिरोध खत्म करने से किया इनकार

Rahul Gandhi: मॉनसून सत्र के दो हफ्तों का ज्यादातर समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में तीसरे हफ्ते में कामकाज सही ढंग से चले इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें संसद में गतिरोध खत्म करने और परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर सहयोग करने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने सरकार के इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया।

पिछले दो हफ्तों से संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। विपक्ष लगातार कॉकरोच प्रोटेस्ट के दौरान हुए लाठी चार्ज पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले ने भी तूल पकड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू से स्पष्ट किया कि जब तक राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के मामले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बयान नहीं देते, तब तक सदन में कोई काम नहीं होगा। इसके बाद रिजिजू ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से चर्चा की।

राम मंदिर चंदा मामले में सरकार को घेर रहा विपक्ष

बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल लगातार इन दोनों मामलों में सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर से अमित शाह पर निशाना साधा है। राहुल गांधी लगातार 20 जुलाई को हुई कार्रवाई को लेकर अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार लगातार राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बता रहे हैं। सरकार समर्थकों का कहना है कि 20 जुलाई को कार्रवाई का आदेश अमित शाह नहीं दे सकते, क्योंकि यह काम कलेक्टर का होता है गृहमंत्री का नहीं।

एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पिछले सत्र की तुलना में अपने बढ़े हुए संख्याबल से नए बिल पास करवाने की तरफ देख रही है। हालांकि, अभी भी उसके पास दो तिहाई बहुमत का अभाव है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की तरफ देख रही है कि सरकार इस परिसीमन बिल को पास न करवा पाए। नाराज डीएमके को भी राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने इस बिल का समर्थन किया तो वह तमिलनाडु की जनता के साथ गद्दारी करेगा।

हंगामेदार रहा है संसद का मॉनसून सत्र

20 जुलाई के दिन शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र पहले दिन से ही हंगामेदार रहा है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोले हुए है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले ने भी सरकार की सांसें बढ़ाई हुई है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसद लगातार हंगामा खड़ा करते हैं, इसकी वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी दोनों ही इस मामले पर बयान जारी करें या संसद को संबोधित करें। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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