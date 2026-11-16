अपनी गर्लफ्रेंड को उसी रेस्टोरेंट ले गया, जहां मिले थे मम्मी-पापा; राहुल गांधी ने सुनाया कैम्ब्रिज का किस्सा
राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के दिनों का एक पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को उस रेस्टोरेंट में ले गए थे, जहां उनके माता-पिता (पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी) पहली बार मिले थे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' की लॉन्चिंग के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया। उन्होंने कैंब्रिज के दिनों का एक पुराना किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को उस रेस्टोरेंट में ले गए थे, जहां उनके माता-पिता (पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी) पहली बार मिले थे। राहुल गांधी ने पापा की गोद में मम्मी के बैठने का किस्सा भी साझा किया।
मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसी रेस्टोरेंट ले गया, जहां...
किताब लॉन्चिंग के दौरान राहुल गांधी मंच से स्पीच दे रहे थे। तभी उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र करते हुए कहा- “जब मैं कैम्ब्रिज में था, तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा- आओ वार्सिटी रेस्टोरेंट चलते हैं। उसे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर हम वहां गए। मैं यह देखना चाहता था कि मेरे माता-पिता पहली बार कहां मिले थे।”
राहुल गांधी रेस्टोरेंट में पहुंचे तो क्या दिखा
राहुल गांधी ने आगे बताया- "हम वहां पहुंचे तो मुझे याद है कि वहां पीले रंग का दरवाजा था। वहां एक सज्जन खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा- आप कितने लोग हैं? तो मैंने कहा कि हम 2 लोग हैं। उन्होंने इशारा करते हुए कहा- आइए बैठ जाइए। जब हम बैठ गए, तो उन्होंने हमें मेन्यू दिया। इसके बाद मैंने कहा- आप जानते हैं मेरे माता-पिता इसी रेस्टोरेंट में मिले थे।"
राहुल गांधी बोले, अगर किसी को प्यार में पड़ना है…
इसके बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि वहां काम करने वाले उस कर्मचारी ने उनके माता-पिता को पहचान लिया। उसने बताया कि उसे वे दोनों (राहुल गांधी के माता-पिता) याद हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने हल्के-फुल्के अंदाज में रेस्तरां के एक खास पकवान 'चिकन चॉसर' का भी जिक्र किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर किसी को प्यार में पड़ना है तो उसे वर्सिटी रेस्तरां जाना चाहिए, लेकिन वहां चिकन चॉसर खाने से बचना चाहिए।
पापा की गोद में मम्मी बैठी होती थीं...
इसी स्पीच में राहुल गांधी ने पापा की गोद में मम्मी के बैठने का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया- मैंने ऐसा किसी और घर में नहीं देखा। हर बार खाना खाते समय पापा होते थे, और पापा की गोद में मम्मी होती थीं। मुझे लगता था कि यह एक नॉर्मल बात है, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर जाता था, और वे एक-दूसरे की गोद में नहीं बैठे होते थे। तब मैं अपने दोस्तों से पूछता था, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा की गोद में क्यों नहीं बैठी हैं?"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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