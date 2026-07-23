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आपने तो बर्बाद कर दिया… NEET पेपर लीक पर PM मोदी के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार

By Jagriti Kumari
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इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला था। राहुल गांधी ने दावा किया था कि पिछले 10 सालों में लगभग 152 पेपर लीक हो चुके हैं और करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को NEET सहित अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सख्त से सख्त सजा दी जाएगीं। पीएम मोदी के इस बयान पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद होने दिया। कांग्रेस सांसद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई।

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट जवाब में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने शिक्षा प्रणाली में धांधली और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने का काम किया।

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क्या बोले राहुल गांधी?

राहुल गांधी ने लिखा, “आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया। और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया।” उन्होंने आगे कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों को भी दोहराया। राहुल गांधी ने लिखा, “छात्रों की मांगें साफ हैं:

1. धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं।

2. छात्रों से माफी मांगे।

3. छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।”

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पीएम मोदी ने दिया बड़ा आश्वासन

इससे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांगों को लेकर जंतर मंतर पर हजारों युवाओं के धरने के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को बड़ा आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, “देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के जल्द से जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं…।” पीएम मोदी ने आगे कहा कि छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार कई कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, “युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए सवाल

इससे पहले राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा लेने और छात्रों से माफी मांगने मांग करते हुए कहा है कि कांग्रेस छात्रों की इन मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मांगें कांग्रेस की नहीं बल्कि आंदोलन कर रहे छात्रों की हैं और पार्टी इनका शत-प्रतिशत समर्थन करती है। आंदोलनरत छात्रों की इन तीनों मांगों को उचित बताते हुए उन्होंने कहा, “मोदी जी, अहंकार छोड़िए। छात्रों की गूंज सुनिए। नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफा लीजिए, छात्रों पर बर्बरता करने वालों की जवाबदेही तय कीजिए और छात्रों के साथ हुए हर अन्याय के लिए उनसे माफी मांगिए।”

ये भी पढ़ें:छात्रों की सुन रहे पीएम मोदी? पहली बार बोले- फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर देंगे सजा

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों के आंदोलन से घबरा गई है और इसी कारण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले दस सालों में देश में 152 पेपर लीक हुए, जिससे 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए, लेकिन किसी भी मामले में दोषियों को सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र प्रतिदिन आठ-दस घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। सबसे अधिक नुकसान गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को उठाना पड़ता है, जिनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।

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Jagriti Kumari

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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