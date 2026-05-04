'जल्द ही मिलने...', केरल में कांग्रेस की जीत पर राहुल गांधी का रिएक्शन; क्या बोले नेता प्रतिपक्ष
केरल में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। राहुल गांधी ने केरल के लोगों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देने के साथ ही उन्हें धन्यवाद कहा है।
केरल में कांग्रेस गठबंधन की बंपर जीत पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। केरल चुनाव में पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ की जीत पर राहुल गांधी ने सोमवार को राज्य के लोगों का आभार जताया और कहा कि नई सरकार प्रदेश की प्रतिभा और क्षमता का सदुपयोग करेगी।
केरल के लोगों को दिया धन्यवाद
केरल विधानसभा चुनाव में सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है और वह करीब 100 सीटों पर आगे चल रहा है या कहें कि जीत चुका है। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि वास्तव में निर्णायक जनादेश के लिए केरल में मेरे भाइयों और बहनों को धन्यवाद। कठिन संघर्ष और अच्छी तरह से चलाए गए अभियान के लिए प्रत्येक यूडीएफ नेता और कार्यकर्ता को बधाई। जैसा कि मैंने पहले कहा था, केरल में प्रतिभा है, केरल में क्षमता है और अब केरल में यूडीएफ सरकार है जिसका लक्ष्य दोनों का सदुपयोग करना है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही अपने केरल परिवार से मिलने के लिए आ सकते हैं।
ममता और स्टालिन से भी की बात
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी और एमके स्टालिन से परिणाम को लेकर बात की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले टीवीके नेता विजय को भी बधाई दी।
रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि आज शाम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी जी और एमके स्टालिन से चुनाव नतीजों को लेकर बातचीत की। उन्होंने विजय को भी फोन करके बधाई दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी द्रमुक को हार का सामना करना पड़ा है। ये दोनों दल 'इंडिया' गठबंधन के घटक हैं।
तेलंगाना के सीएम ने भी दी बधाई
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) की जीत पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। रेड्डी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमारे नेतृत्व को, विशेष रूप से राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खरगे जी, प्रियंका गांधी जी, के सी वेणुगोपाल जी और दीपा दासमुंसी जी को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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