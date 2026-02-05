...तो राहुल-प्रियंका सबसे पहले सस्पेंड होते, बिट्टू का बड़ा हमला; कांग्रेस सांसदों को बताया 'बंधुआ मजदूर'

संक्षेप: राहुल गांधी द्वारा 'गद्दार' कहे जाने पर केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने पलटवार किया है। बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ने के कारणों को गिनाते हुए राहुल पर करारा तंज कसा और पार्टी को पारिवारिक जागीर बताया। पूरी खबर यहां पढ़ें।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए पार्टी छोड़ने के पीछे के कारणों को भी गिनाया। बिट्टू ने कहा कि 'हम कभी उनके लिए बोझ नहीं थे। लेकिन पार्टी परिवार का मामला बन गई है इसलिए सब लोग छोड़ने लगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बुधवार को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार' कहे जाने से विवाद खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राहुल की इस टिप्पणी को पूरे सिख समुदाय का अपमान करार देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके (राहुल के) खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

इस मामले पर बिट्टू ने आज कहा, 'जब हम वहां (कांग्रेस में) थे, तो हम पार्टी के लिए सीटें जीत रहे थे। मैं तो जीतकर यूथ कंग्रेस का अध्यक्ष बना था। इसके बाद उन्होंने एमपी की टिकट दी। हम कभी उन पर बोझ नहीं बने थे। फिर, जब यह साफ हो गया कि पार्टी एक पारिवारिक मामला बन गई है और अब वह कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो पहले थी, तो सब लोग छोड़ने लगे। अगर यह असली कांग्रेस होती, तो लोग वहीं रहते। उधर सोनिया गांधी बैठी हैं। इधर दोनों भाई-बहन बैठे हैं। सबको बेचारों (दूसरे सांसदों) को बाहर (सस्पेंड) करवा दिया। जब मैं कांग्रेस में था तो हमें रोक वॉकआउट करवाया जाता था। हमें रोज बाहर निकलना पड़ता था... मैंने कहा था कि अगर यह असली कांग्रेस होती, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सस्पेंड होते सबसे पहले। वो खुद टेबलों पर चढ़ते.. लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह जो एमपी हैं उनको टेबल पर चढ़वाकर सस्पेंड करा दिया। खुद अपनी गाड़ी में आते हैं और मौज से चले जाते हैं।'

बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक देखने को मिली जब संसद परिसर में कांग्रेस नेता ने उन्हें 'गद्दार' कहकर संबोधित किया और उसके जवाब में बिट्टू ने 'देश का दुश्मन' कहा। यह घटना संसद के मकर द्वार के निकट उस वक्त हुई, जब संसद के बजट सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए गए आठ विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे।

कांग्रेस के सांसद रह चुके बिट्टू संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे और यह टिप्पणी करते हुए सुने गए कि ये (प्रदर्शन कर रहे सांसद) जंग जीतकर आए हैं। इस पर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ''देखिए यहां एक गद्दार चला आ रहा है...मेरे गद्दार मित्र, चिंता मत करो, वापस आओगे।'' इस पर बिट्टू ने कहा कि ''ये देश के दुश्मन हैं।'' राहुल गांधी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू से हाथ मिलाने का प्रयास किया, हालांकि भाजपा नेता ने हाथ नहीं मिलाया और सीधे संसद भवन के अंदर चले गए।