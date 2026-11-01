Rahul Gandhi Rally LIVE: ‘वोट चोरी’ के खिलाफ INDIA गुट का जुटान, तैयार है रामलीला मैदान

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गुट की महारैली हो रही है। मिंटो रोड पर विपक्षी नेताओं का मार्च निकलेगा।

Rahul Gandhi Ramlila Maidan Rally Live: 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी INDIA गठबंधन की ‘वोट बचाओ–देश बचाओ’ महारैली होने जा रही है। यह रैली वोटर लिस्ट के SIR, कथित “वोट चोरी” और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो रही है। इससे पहले ‘दिल्ली चलो’ पैदल मार्च दोपहर 12 बजे मिंटो रोड–कनॉट प्लेस जंक्शन से शुरू होकर रामलीला मैदान तक जाएगा। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मार्च की अनुमति न तो मांगी और न ही दी गई। मार्च निकालने के दौरान रविवार को लगभग 10,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान सेंट्रल दिल्ली की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर देशभर से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बुलाया गया है। कांग्रेस ने लगभग 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया है, हालांकि यह आयोजकों का अनुमान है। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान को 14 जोन और 8 क्षेत्रों में बांटा है; करीब 3500 पुलिसकर्मी, 200 से ज्यादा सीसीटीवी और दो-स्तरीय जांच की योजना है।

1 Nov 2026, 10:39:46 AM IST INDIA Bloc Rally Live: कॉकरोच पार्टी नहीं होगी शामिल, लेकिन रहेगा समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी, लेकिन आंदोलन का समर्थन करेगी। दीपके ने कहा, “हम कल के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और इसके साथ खड़े हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी एक स्वतंत्र संगठन है। यह एक निष्पक्ष मंच है और हम इसकी यही पहचान बनाए रखना चाहते हैं।”

1 Nov 2026, 10:32:36 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: INDIA गुट की महारैली में शामिल होंगी 20 विपक्षी पार्टियां रामलीला मैदान में INDIA गुट की महारैली में विपक्ष की करीब 20 पार्टियां शामिल होंगी। इस महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जु खरगे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी जैसी सभी बड़े नेता संबोधन भी देंगे। उससे पहले विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर जुटेंगे और वहां से खुली बसों से मिंटो रोड पहुंचेंगे, जहां से रामलीला मैदान तक पैदाल मार्च होगा।

1 Nov 2026, 10:26:05 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: संजय राउत का दावा,लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आएंगे INDIA ब्लॉक की रैली को लेकर शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि लाखों लोग रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को रोकने की काफी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जितना ज्यादा उन्हें रोकने की कोशिश होगी, भीड़ उतनी ही बढ़ेगी। राउत ने कहा, “लोग सभी बैरिकेडिंग तोड़कर यहां पहुंचेंगे। वे सत्ता में बदलाव चाहते हैं और इस सरकार को नहीं चाहते।” उन्होंने कहा कि आज रामलीला मैदान में दिखाई देने वाली ताकत किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश की ताकत होगी। देश के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने दिल्ली में ऐसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। व्यापारियों को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई खास परेशानी नहीं है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि देश में सिर्फ दो ही 'व्यापारी' हैं- मोदी जी और शाह जी। अगर ऐसे आंदोलनों से उन्हें नुकसान होता है, तो होने दीजिए।

1 Nov 2026, 10:17:44 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: छाती पर अखिलेश यादव का टैटू दिल्ली के इंडिया गुट की रामलीला मैदान में होने वाली महारैली से पहले मिंटो रोड से मार्च होगा। इस मार्च के लिए सीपी में विपक्षी दलों के समर्थक जुटने लगे हैं। इस बीच एक बड़ी अनोखी तस्वीरा सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी के एक समर्थक ने अपनी छाती पर अखिलेश यादव का टैटू बनवाया है।

1 Nov 2026, 10:13:06 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: कटी उंगलियों से बनाया भारत का नक्शा दिल्ली में इंडिया गुट की महारैली से पहले सीपी में विपक्ष के समर्थकों का जुटान शुरू हो गया है। समर्थक अलग-अलग तरीकों से विरोध जता रहे हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें लाल रंग की वोट के निशान वाली कटी उंगलियों से भारत का नक्शा बनाया गया है।

1 Nov 2026, 10:08:58 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: मिटो रोड पर जुटने लगे समर्थक, सुरक्षा भी कड़ी विपक्षी इंडिया गुट की रैली से पहले मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक मार्च होगा। इस मार्च से पहले CP मिंटो रोड पर विपक्षी दलों के समर्थकों का जुटान शुरू हो गया है। इस दौरान कई तस्वीरें सामने आई हैं। मिंटो रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई।

1 Nov 2026, 10:00:49 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर जाम में फंसे प्रदर्शनकारी INDIA ब्लॉक की विपक्षी रैली में शामिल होने के लिए पंजाब से दिल्ली आ रहे प्रदर्शनकारियों को रास्ते में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हरियाणा बॉर्डर के पास कई जगहों पर रास्ते बंद होने और बैरिकेडिंग के कारण लोगों को देरी हुई। फिरोजपुर से आए प्रदर्शनकारी बलजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब-हरियाणा कॉरिडोर पर बैरिकेडिंग की वजह से हजारों गाड़ियां रातभर फंसी रहीं।

1 Nov 2026, 10:00:49 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: सुबह 5.30 बजे से जुटने लगे लोग- दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस के डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर ने कहा, "जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग सुबह 5:30 बजे से ही इस रैली में भाग लेने के लिए आने लगे हैं। हमारी व्यवस्थाएं बहुत सुव्यवस्थित हैं; हम प्रतिभागियों के आगमन को सुगम बना रहे हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हमने कार्यक्रम स्थल पर उचित व्यवस्था की है और कुछ ही घंटों में होने वाली रैली के मार्ग की योजना भी तैयार है।"

1 Nov 2026, 10:00:49 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: 200 से 250 CCTV कैमरों से रखी जा रही नजर #WATCH | Delhi | On INDIA bloc rally today, DCP Central Rohit Rajbir says, "We have covered the entire area with 200 to 250 CCTV cameras. The organisers also have their own control room, and we are working together to ensure the security of this entire area." He adds, "Regarding security here at Ramlila Maidan—the organisers have set up various enclosures, and we have police personnel stationed within them. There are also pathways between these enclosures, where our police personnel are deployed to ensure the area remains secure. Furthermore, there are many volunteers present—including members of the 'Seva Dal,' the Civil Defence Committee, and representatives from local residents' associations—who are assisting us. They are helping with crowd management on the surrounding roads..." — ANI (@ANI) November 1, 2026 दिल्ली में INDIA ब्लॉक की रैली को लेकर रामलीला मैदान और आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल दिल्ली के DCP रोहित राजबीर ने बताया कि पूरे इलाके में 200 से 250 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। रैली के आयोजकों ने भी अपना कंट्रोल रूम बनाया है और पुलिस उनके साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। DCP ने बताया कि रामलीला मैदान में अलग-अलग हिस्सों में बैरिकेडिंग और घेरे बनाए गए हैं। इन सभी जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। घेरों के बीच बने रास्तों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने बताया कि पुलिस की मदद के लिए कई वॉलंटियर भी मौजूद हैं। इनमें सेवा दल, सिविल डिफेंस कमेटी और स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये वॉलंटियर आसपास की सड़कों पर भीड़ को संभालने में पुलिस की मदद कर रहे हैं।

1 Nov 2026, 10:00:49 AM IST Rahul Gandhi Rally Live: INDIA ब्लॉक की ‘चलो दिल्ली’ रैली के पोस्टर लगे दिल्ली में रविवार को विपक्षी गठबंधन की बड़ी रैली से पहले रामलीला मैदान के बाहर INDIA ब्लॉक के ‘चलो दिल्ली’ मार्च के पोस्टर लगाए गए हैं। विपक्षी गठबंधन यह मार्च मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और SIR प्रक्रिया के विरोध में निकाल रहा है।