छात्रों से माफी मांगें PM मोदी, मीडिया के सामने राहुल गांधी ने रखीं तीन मांगें
राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी दो टूक कहा कि जब तक सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे नहीं लेती, तब तक सदन में कोई चर्चा नहीं होगी।
एक दिन पहले प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरना देने वाले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज (बुधवार, 22 जुलाई को) दूसरे दिन लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है और NEET पेपर लीक मामले और प्रदर्शनकारी छात्रों पर राजधानी नई दिल्ली में हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तीन मांगें रखी हैं।
राहुल गांधी ने साफ लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रकरण में माफी मांगें और देश से कहें कि उनसे गलती हुई है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी मांग के तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। तीसरी मांग रखते हुए गांधी ने कहा कि सोमवार को जिन लोगों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता की है, उनपर कार्रवाई हो। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की जमकर निंदा की और कहा कि परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे छात्रों के प्रति समर्थन दोहराते हैं।
10 वर्षों में देश में प्रश्न-पत्र लीक की 152 घटनाएं
राहुल ने केंद्र सरकार खासकर शिक्षा मंत्री की विफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में देश में प्रश्न-पत्र लीक की 152 घटनाएं हुईं,लेकिन इनमें से एक मामले में भी सजा क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी ने कहा कि देश में पेपर लीक की समस्या अब बहुत गंभीर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि छात्र पहले से ही भारी तनाव से गुजरते हैं, कई बच्चे आत्महत्या तक कर चुके हैं। छात्र और उनके परिवार मेहनत की कमाई परीक्षा और शिक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है।
परीक्षा प्रणाली को नए सिरे से तैयार करें
राहुल गांधी ने कहा कि यह केवल एक पेपर लीक की घटना नहीं है, बल्कि देश के लाखों युवाओं के भविष्य की सीधी चोरी है। उन्होंने देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे पूरी तरह से "वसूली का सिस्टम" बना दिया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इस पूरे परीक्षा संकट और छात्रों की पिटाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? उन्होंने पीएम से छात्रों से माफी मांगने और इस मामले पर अपनी बात रखने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के छात्रों को तनाव के बजाय सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए। इसके लिए मौजूदा परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।