कांग्रेस के कार्यक्रम में देर से पहुंचे राहुल गांधी को मिली सजा, लगवाई गईं 10 पुश-अप्स
संक्षेप: पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार से कुछ समय निकालकर इसमें शामिल होने पहुंचे।
मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्र में देरी से पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘सजा’ के तौर पर 10 पुश-अप्स लगाने पड़े। राहुल ने मुस्कराते हुए इस ‘दंड’ को स्वीकार किया और तुरंत पुश-अप्स कर डाले, जिसके बाद वहां मौजूद जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने भी उनको फॉलो किया। इस हल्के-फुल्के पल ने औपचारिक बैठक को एक मजेदार टीम-बिल्डिंग एक्सरसाइज में बदल दिया।
देरी पर ‘पेनल एक्शन’
जानकारी के अनुसार, पचमढ़ी में चल रहे कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार से कुछ समय निकालकर इसमें शामिल होने पहुंचे। लेकिन वे एक सत्र में कुछ देर से पहुंचे।
सत्र के प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव ने उन्हें नियमों की याद दिलाते हुए कहा कि जो भी देर से आएगा, उसे पेनल एक्शन का सामना करना होगा। जब राहुल ने पूछा कि उन्हें क्या करना होगा, तो राव ने मुस्कराते हुए कहा- कम से कम 10 पुश-अप्स।
राहुल गांधी उस वक्त सफेद टी-शर्ट और ट्राउजर्स में थे। उन्होंने तुरंत जमीन पर झुककर पुश-अप्स लगाए। उनके इस कदम के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने भी पुश-अप्स किए। बाद में राहुल ने कहा कि हमें जिला अध्यक्षों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यह एक मजेदार और ऊर्जावान अनुभव रहा।
चुनावी आरोपों पर राहुल का निशाना
प्रशिक्षण सत्र के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग (ECI) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देशभर में चुनावों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। राहुल ने दावा किया कि हाल ही में हरियाणा चुनावों में 25 लाख वोट चोरी किए गए- हर आठ में से एक वोट था। उन्होंने कहा कि यह उनका सिस्टम है, असली मुद्दा है ‘वोट चोरी’। हमारे पास सबूत हैं और हम इसे एक-एक कर सामने लाएंगे।