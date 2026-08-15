राहुल गांधी पर होगा बड़ा ऐक्शन? लोकसभा स्पीकर तक पहुंचा मामला, नोटिस भी जारी हो गया

राहुल गांधी को अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में लोकसभा का विशेषाधिकार नोटिस मिला है। 28 अगस्त तक जवाब देना होगा। जानिए क्या है पूरा मामला और राहुल पर क्या कार्रवाई हो सकती है।

राहुल गांधी पर होगा बड़ा एक्शन? अमित शाह वाले बयान पर लोकसभा से नोटिस, 28 अगस्त तक देना होगा जवाब

संसद में दिए गए एक बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लोकसभा सचिवालय ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन से जुड़ा नोटिस जारी कर 28 अगस्त तक जवाब मांगा है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लोकसभा में दिए गए उनके कथित आपत्तिजनक और असंसदीय बयानों से जुड़ा है। बीजेपी सांसदों की शिकायत के बाद मामला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक पहुंचा और अब राहुल गांधी से इस पर सफाई मांगी गई है। हालांकि, अभी इसे राहुल गांधी के खिलाफ अंतिम कार्रवाई नहीं माना जा सकता; फिलहाल उनसे आरोपों पर उनका पक्ष मांगा गया है।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026’ पर चर्चा हुई थी। इसी बहस के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कुछ आरोप लगाए थे। बीजेपी सांसदों ने इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए इसे संसद की गरिमा और नियमों का उल्लंघन बताया।

बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने 30 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन की शिकायत दी थी। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की ओर से भी 29 जुलाई को इसी मामले में नोटिस दिया गया था। शिकायतों में राहुल गांधी पर असंसदीय और अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के साथ-साथ गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने का आरोप लगाया गया।

राहुल गांधी से 28 अगस्त तक मांगा जवाब लोकसभा सचिवालय की ओर से 14 अगस्त को भेजे गए पत्र में राहुल गांधी को दोनों शिकायतों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। उनसे कहा गया है कि वह 28 अगस्त 2026 तक अपने जवाब या टिप्पणियां उपलब्ध कराएं, ताकि मामले पर लोकसभा अध्यक्ष विचार कर सकें।

यानी फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ कोई अंतिम दंडात्मक फैसला नहीं हुआ है। नोटिस जारी होने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम उनका जवाब होगा। इसके बाद मामले पर आगे की संसदीय प्रक्रिया तय हो सकती है।

बीजेपी सांसदों ने क्या आरोप लगाए? बीजेपी सांसदों की शिकायत का मुख्य आधार राहुल गांधी की वह टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने अमित शाह पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ऐसे आरोप सदन में लगाए जाने से पहले लोकसभा के नियम 353 के तहत आवश्यक पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी की भाषा असंसदीय और अपमानजनक थी तथा उनके बयान से सदन की गरिमा प्रभावित हुई। इसी आधार पर बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

क्या राहुल गांधी पर होगा बड़ा एक्शन? अभी इस सवाल का सीधा जवाब देना जल्दबाजी होगी। नोटिस का मतलब यह है कि राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। 28 अगस्त तक जवाब मिलने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर तस्वीर साफ होगी।

अगर राहुल गांधी के जवाब से मामला संतुष्ट नहीं होता है, तो विशेषाधिकार से जुड़ी संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। दूसरी ओर, राहुल गांधी अपने जवाब में आरोपों और अपनी टिप्पणियों को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं। इसलिए फिलहाल सबसे ज्यादा नजर 28 अगस्त की समयसीमा और राहुल गांधी के जवाब पर है।