ज्ञानेश कुमार पर राहुल का सीधा हमला, एक सप्ताह का अल्टीमेटम; बोले- हाइड्रोजन बम बाकी

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 11:30 AM
Rahul Gandhi Press Conference: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक की आलंद विधानसभा और महाराष्ट्र की राजुरा विधानसभा का जिक्र करते हुए कहा कि टारगेट करके वोट काटे गए और जोड़े गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 2023 के विधानसभा चुनाव में 6018 वोट डिलीट किए गए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की मजबूत सीट है, इसलिए इसे टारगेट किया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। इसके ऐसे सबूत हैं, जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। ये सबूत ब्लैक ऐंड वाइट हैं। हमारे पास प्रमाण हैं कि पूरे देश में अल्पसंख्यक, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी वर्ग के लाखों वोट काटे जाते हैं।

ऐसा इसलिए ताकि विपक्ष का वोट कम हो सके। आलंद विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी का मामला तब पकड़ में आया, जब एक बीएलओ ने देखा कि उसके अंकल का ही वोट डिलीट हुआ है। पता चला कि एक पड़ोसी के नंबर से ऐसा हुआ है। उन्होंने जब पड़ोसी से बात की तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे डिलीट हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन फॉर्म जमा किए गए।

राहुल गांधी ने गोदा बाई नाम की एक महिला का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इनके नंबर से कुल 12 वोट डिलीट हो गए और इनको पता तक नहीं है। एक अन्य शख्स सूर्यकांत के नाम पर 12 लोगों के नाम डिलीट कराए जाने का भी उदाहरण दिया गया। इसके अलावा एक और उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महज 36 सेकेंड के भीतर दो फॉर्म भर दिए गए। आखिर यह कैसे संभव है कि दो फॉर्म महज इतने टाइम में भर दिए जाएं। इसके अलावा यह समय भी सुबह 4 बजकर 7 मिनट का होता है।

राहुल गांधी ने कहा- 10 बूथों से काटे गए वोट, जहां कांग्रेस मजबूत

राहुल गांधी ने कहा कि यह सेंट्रलाइज्ड तरीके से हुआ है। ऑटोमेटेड चीजों का इस्तेमाल करते हुए लोगों के नाम काटे गए हैं। बड़े पैमाने पर ऐसा हुआ है। किसी एक व्यक्ति या फिर बीएलओ के स्तर पर ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे 10 बूथों से सबसे ज्यादा वोट कटे, जहां कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीनों में 18 लेटर भेजे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सीआईडी ने पूछा कि वे आईपी एड्रेस दिए जाएं, जहां से ये फॉर्म भरे गए। इसके अलावा डिवाइस की लोकेशन और ओटीपी ट्रेल भी दी जाए। इस बारे में कोई जवाब चुनाव आयोग से नहीं मिला है।

चुनाव आयोग को दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम

कांग्रेस नेता ने कहा कि इन लोगों को आखिर कौन बचा रहा है तो ऐसा करने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने चैलेंज दिया है कि एक सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग पूरी डिटेल दे। यदि नहीं दी तो फिर स्पष्ट हो जाएगा कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग उन्हें बचाने में जुटा है। महाराष्ट्र की राजुरा सीट को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यहां 6850 वोटर अचानक ऐड कर लिए गए। राहुल गांधी ने कहा कि यदि एक सप्ताह में जवाब नहीं मिला तो देश के युवा समझेंगे कि आप भी संविधान की हत्या करने वालों के साथ हैं।