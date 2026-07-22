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10 साल में 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित; आज तक एक भी सजा नहीं: राहुल गांधी

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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देश की राजधानी दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सियासी तापमान हाई है। मंगलवार को पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी  मीडिया से बात कर रहे हैं….

10 साल में 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित; आज तक एक भी सजा नहीं: राहुल गांधी

दिल्ली में जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच सियासी तापमान हाई है। मंगलवार को पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी आज मीडिया से बात कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली 'संसद चलो' मार्च के दौरान जो भी हुआ, उसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलवार रहे। नीट पेपर लीक मामले और छात्र आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर जमकर हमला बोला। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ सुरक्षा बलों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि हमारे छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने असल में क्या गलत किया है? सुरक्षा बल उन पर हथियार तान रहे हैं। वे शांति से अपनी मांगें रख रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि यह देश उनका क्या कर्जदार है? वे बस यह मांग कर रहे हैं कि देश के छात्रों को एक निष्पक्ष और उचित शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। हमारे छात्र असीमित तनाव से गुजर रहे हैं और आखिरी क्षण में उन्हें बताया जाता है कि पेपर लीक हो गया है।

छात्रों की मांगों का किया पूर्ण समर्थन

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों की मांगों का पूरा समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर नाकामी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग को पूरी तरह जायज बताया।राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगें हैं। पहली मांग पूरी तरह जायज है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया जाए। वे इस पद पर पूरी तरह फेल साबित हुए हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं। एक के बाद एक परीक्षा पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने पूरे देश और दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि वे शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने में सक्षम नहीं हैं।

उन्होंने दूसरी मांग का जिक्र करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने हमारे छात्रों पर उंगली उठाई, चाहे आदेश देने वाले कौन थे या इसे अंजाम देने वाले कौन थे, उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने तीसरी मांग पर कहा कि जो व्यक्ति इस पूरे सिस्टम को चला रहा है और अंततः इसकी जवाबदेही लेता है, उसमें इतनी तमीज होनी चाहिए कि जो हुआ है उसके लिए छात्रों से माफी मांगे। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की सबसे बड़ी संपत्ति को बर्बाद कर दिया है। हमारी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसलिए हम इन सभी मांगों का पूरा समर्थन करते हैं और सड़कों पर उतरे हर एक छात्र का भी पूर्ण समर्थन करते हैं।

राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों के आंदोलन को पूरा समर्थन दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम स्टूडेंट्स के आंदोलन का पूरा समर्थन कर रहे हैं। कल मेरे मुंह से खून निकल रहा था, इसके बावजूद हम इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह इस चर्चा में पूरी तरह इर्रेलेवेंट हैं। वे एक इर्रेलेवेंट व्यक्ति हैं। वे जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राहुल गांधी ने जितेंद्र सिंह पर व्यंग्य करते हुए कहा कि जितेंद्र सिंह जो भी फैंटेसी देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। वे इसके लिए स्वागत योग्य हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

कॉर्पोरेट नौकरियां हो रही खत्म

राहुल गांधी ने कहा कि आप पढ़ाई-लिखाई पूरी करके डॉक्टर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, कोई न कोई हुनर सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक आपको बताया जाता है कि जो दरवाजे आपके लिए खुले होने चाहिए थे, वो सब बंद हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह बंद है। अपने आस-पास देख लीजिए, हर जगह सिर्फ चीनी उत्पाद नजर आएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप बंद है। बैंकों से पैसा सिर्फ दो-तीन बड़ी कंपनियों को मिलता है। जो युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे कोई मौका नहीं मिलता।

राहुल गांधी ने कहा कि कॉर्पोरेट नौकरियां भी खत्म हो रही हैं। AI और आईटी सेक्टर में छंटनी चल रही है। पब्लिक सेक्टर का निजीकरण हो रहा है। युवाओं के पास अब सिर्फ सरकारी नौकरी का एक ही विकल्प बचा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप युवाओं को एक दरवाजा देते हैं, बाकी सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, फिर उस एक सिस्टम में भी हेराफेरी करते हैं और उसे बेहद महंगा बना देते हैं। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि वे बाहर नहीं निकलेंगे। आप किस दुनिया में जी रहे हैं?

10 साल में 152 पेपर लीक

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आगे कहा कि देश का शिक्षा तंत्र, जिसे कभी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में गिना जाता था, आज पूरी तरह से धांधली वाला सिस्टम बन चुका है।राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पिछले दस वर्षों में 152 परीक्षा पेपर लीक हो चुके हैं, यानी औसतन हर महीने एक पेपर लीक की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों को पहले जो तनाव झेलना पड़ा, उसे फिर से झेलने को कहा जाता है। सरकार को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

उन्होंने आगे कहा कि इस धांधली से करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें ज्यादातर मध्यम वर्ग और गरीब परिवार शामिल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये परिवार अपनी मेहनत की कमाई शिक्षा पर लगाते हैं, लेकिन उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई गिरोह या कुछ लोग मिलकर भारत की सबसे कीमती संपत्ति- शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं और छात्रों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी शून्य सजा का रवैया जारी है।

राहुल गांधी ने कहा ने आगे कहा कि कोई व्यक्ति या लोगों का एक समूह हमारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है। भारत की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसकी शिक्षा व्यवस्था और उसके छात्र हैं, लेकिन उनके भविष्य को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार क्या कर रही है? एक भी कन्विक्शन नहीं हुई है। यही पहला और पूरी तरह जायज कारण है कि हमारे युवा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

युवा देश छोड़कर जा रहे

राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में सिर्फ धांधली ही नहीं, बल्कि यह पूरी तरह से अव्यवहारिक और महंगी भी हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सिस्टम में धांधली तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह सिस्टम अफोर्डेबल नहीं है। यह वह हकीकत है जिसे हर नौजवान जानता है, लेकिन भारत सरकार अनजान बनी हुई है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि एक छात्र परीक्षा देने वाले परिवार पर उतना खर्च आता है जितना पूरे देश के शिक्षा बजट पर होता है। सरकार सारे टैक्स इकट्ठा करने के बाद हमारे बच्चों के भविष्य पर खर्च करती है, जिसे शिक्षा बजट कहा जाता है। यह राशि मात्र 1.4 लाख करोड़ रुपये है। वहीं, हर साल NEET परीक्षा देने वाले परिवारों पर कुल 1.32 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बोझ पड़ता है। राहुल गांधी ने इसे सरासर चोरी करार देते हुए कहा कि यह इन परिवारों से खुली लूट है। जब आप उनके पैसे लूटते हैं, तो फिर पेपर लीक का बहाना देकर उन्हें चुप करा देते हैं। यह साफ धांधली है। यही असली वजह है कि हमारे युवा देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं।

मंगलवार को क्या हुआ था?

इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के बाहर धरना दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता पीएम आवास के गेट पर बैठ गए।

पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बातचीत की, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता वहां से नहीं हटे। करीब तीन घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। देर रात उन्हें छोड़ दिया गया।

हिरासत से रिहा होने के बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वे छत्रसाल स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठे नजर आए। वीडियो में उन्होंने कहा, “मैंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और 20 जुलाई की घटनाओं पर चर्चा कराने की मांग की। स्पीकर ने कहा कि इसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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