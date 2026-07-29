'अमित शाह को जाना होगा' राहुल गांधी बोले- सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे घटनाक्रम की हो जांच

Rahul Gandhi press conference: राहुल गांधी ने संसद में हंगामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने मांग रखी कि सरकार को केंद्रीय गृृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए कि पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी।

Rahul Gandhi press conference: संसद के मॉनसून सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण के दौरान जमकर बहसबाजी हुई। सत्ताधारी भाजपा ने असंसदीय शब्दों का उपयोग करने के लिए उनसे माफी की मांग की, वहीं कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि अगर वह माफी मांग लेंगे, तो बोलने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक बात वह साफ कर देना चाहते हैं कि वह संघ या भाजपा से जुड़े किसी भी व्यक्ति से माफी नहीं मांगेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मांग है कि पीएम मोदी अमित शाह को बर्खास्त करें और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी गठित की जाए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने कई बार लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि उन्हें बोलने दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनाथ सिंह, किरेन रिजीजू को बोलने दिया गया, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, “छात्रों को पैलेट गन से मारा गया है। यह मेरा सबसे बड़ा इश्यू है। मैंने उसका मेडीकल सर्टिफिकेट देखा है। उसकी आंख जा सकती है। पुलिस ने केवल लाठियों से नहीं बल्कि कीलों के साथ लाठियों से छात्रों पर हमला किया है। इन्होंने नाबालिगों पर हमला किया। मेरे लिए यह सबसे बड़ा इश्यू है।”

दिल्ली में केवल दिल्ली पुलिस और RAF काम करती है, दोनों HM के आधीन- राहुल गांधी राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में केवल दिल्ली पुलिस काम करती है और आरएएफ काम करती है। यह गृह मंत्रालय के अंडर काम करती है। ऐसे में केवल दो ही बात हो सकती हैं। एक या तो अमित शाह ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। या फिर उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। अगर उन्हें पता नहीं था, तो वह अक्षम गृहमंत्री हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उन्हें जाना होगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास सारे सबूत हैं। किन पुलिसवालों ने छात्रों के साथ बर्बरता की है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहूंगा कि अमित शाह को बर्खास्त करें। और इस बात की जिम्मेदारी लें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।

छात्रों पर पैलेट गन से हमला किया गया, नाबालिगों को मारा गया- राहुल गांधी राहुल गांधी ने कहा कि जंतर मंतर पर हमारे छात्र लगातार शांति पूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उनके साथ बर्बरता की गई। महिलाओं को मारा गया, नाबालिग को मारा गया। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। एक छात्र से वह खुद मिले थे। उसकी आंख में पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। वह शायद कभी देख ही न पाए।

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने छात्रों के इन्हीं मुद्दों को उठाने की कोशिश की। लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राहुल ने कहा, "सभी को बोलने दिया गया, लेकिन मुझे नहीं बोलने दिया गया। मैं कहना चाहता था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूं।

हमने सरकारें चलाई हैं, जानते हैं कैसे होता है: राहुल गांधी राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आज संसद में सवाल उठाया कि आखिर यह कैसे हुआ। आखिर आदेश किसने दिया। राहुल ने कहा कि पैलेट गन कैसे चली। इस पर हमारा सवाल है। उन्होंने कहा, “हमने सरकार चलाई है, हमें पता है कि आखिर आदेश कौन देता है। पैलेट गन अगर चलनी है, तो गृह मंत्री से ही आदेश आता है।”

उन्होंने कहा, "छात्रों के साथ बर्बरता दिल्ली पुलिस और आरएएफ ने की है। और यह दोनों ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर काम करते हैं। ऐसे में दो ही संभावनाएं हैं। एक या तो अमित शाह ने ही इसका आदेश दिया है। या फिर केंद्रीय गृह मंत्री को पता ही नहीं है कि गृह मंत्रालय में क्या चल रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में अमित शाह का जाना निश्चित है।"

राहुल ने कहा कि मेरी मांग है कि अमित शाह को हटा दिया जाए। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी का गठन किया जाए। कि आखिर किन परिस्थितियों में हमारे अपने बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।

मैंने अपनी आंखों से पैलेट गन के छर्रे देखे- राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा, “मैंने मीडिया के सामने पैलेट गन के विक्टिम को रखा था। उसके घाव आप सभी ने देखे थे। हमने डॉक्टरों से बात की उन्होंने बताया कि उस छात्र के शरीर में पैलेट गन के ही घाव थे। उसके शरीर में छर्रे हैं। अब आप खोखली बातों पर भरोसा करेंगे या फिर सामने आए सबूतों के ऊपर।”

राहुल गांधी ने कहा, "एक गुब्बारा बना रखा है। अमित शाह... हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी... गॉड। यह सब इमेज को बनाने के लिए है। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि गुब्बारा फट गया है। रात के 12 बजे प्रधानमंत्री आते हैं, यह सोचकर की वह जेनजी से बात कर लेंगे। लेकिन नहीं... वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इमेज खत्म हो चुकी है। इसलिए मैं बच्चों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने वह हिम्मत दिखाई, जो उनके माता-पिता ने नहीं दिखा पाई।"

अमित शाह को जाना होगा- राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को जाना होगा। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "अमित शाह के खिलाफ इस लड़ाई को हमें जहां तक ले जाना पड़ेगा। हम ले जाएंगे। लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि छात्रों पर इस तरह की बर्बरता करने वालों को आज, कल और हमेशा जिम्मेदार ठहराया जाएगा।