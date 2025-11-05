Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi press conference hydrogen bomb vote theft and irregularities Election Commission
हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ, 25 लाख वोट चोरी हुए; राहुल गांधी ने फोड़ा 'हाइड्रोजन बम'

हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ, 25 लाख वोट चोरी हुए; राहुल गांधी ने फोड़ा 'हाइड्रोजन बम'

संक्षेप: राहुल गांधी ने हाल के महीनों में कई बार निर्वाचन आयोग और भाजपा पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाए हैं। सितंबर में महादेवपुरा (बेंगलुरु) से जुड़े एक मामले में उन्होंने दावा किया था कि मतदाता सूचियों में फर्जी नामों की भरमार है।

Wed, 5 Nov 2025 12:58 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इसने कभी स्वीटी तो कभी सीमा बनकर हरियाणा में 22 बार वोट डाले। उनका कहना था कि इस मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए फर्जी वोट बनाए गए। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा के केवल 2 बूथ पर ही एक फोटो का 223 बार इस्तेमाल हुआ। हर वोटर लिस्ट में अलग नाम और अलग उम्र है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 8 में से एक वोटर फर्जी है।

राहुल ने दावा किया कि पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी मतों के जरिए ‘वोट चोरी’ की गई। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बयान का वीडियो दिखाया जिसमें सैनी ने सरकार बनाने की ‘व्यवस्था’ होने की बात की थी। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में पांच अलग-अलग तरीकों से 25,41,144 फर्जी मतों से ‘वोट चोरी’ की गई। हरियाणा में अक्टूबर, 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 90 सीटों में से 48 सीट हासिल करके लगातार जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 37 सीट मिली थीं।

राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की जीत को भाजपा की जीत में बदलने की साजिश रची गई। उन्होंने निर्वाचन आयोग और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए और कहा कि जेनरेशन ‘जेड’ का भविष्य ‘बर्बाद’ किया जा रहा है।

हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी- राहुल

उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई चुनाव नहीं हुआ केवल वोट चोरी हुई। हमारे पास स्पष्ट प्रमाण हैं कि 25 लाख मतदाता (हरियाणा में) फर्जी हैं, या तो वे मौजूद ही नहीं हैं या वे डुप्लिकेट हैं या किसी भी व्यक्ति द्वारा वोट देने के लिए बनाए गए हैं... हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी है, जो 12.5% ​​है... उन्होंने कहा, '...कांग्रेस 22,000 वोटों से चुनाव हार गई...यह महिला कौन है?...वह हरियाणा में 10 अलग-अलग बूथों पर 22 बार वोट डालती है। उसके कई नाम हैं...इसका मतलब है कि यह एक केंद्रीकृत प्रक्रिया है...यह महिला एक ब्राजीलियाई मॉडल है। यह एक स्टॉक फोटो है और वह हरियाणा में ऐसे 25 लाख रिकॉर्डों में से एक है..."

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास 'एच' फाइल्स हैं और यह इस बारे में है कि कैसे एक पूरे राज्य को चुरा लिया गया है... हमें संदेह था कि यह केवल एक निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हमें हरियाणा में, हमारे उम्मीदवारों से, बहुत सारी शिकायतें मिलीं कि कुछ गड़बड़ है और काम नहीं कर रहा है। उनकी सारी भविष्यवाणियां उलटी हो गईं। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में इसका अनुभव किया था, लेकिन हमने हरियाणा पर ध्यान केंद्रित करने और वहां जो कुछ हुआ था, उसके बारे में विस्तार से जानने का फैसला किया।

राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि हजारों भाजपा मतदाता, भाजपा नेता उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मतदान कर रहे हैं। यह डालचंद हैं, भाजपा सरपंच, जो मंत्री लक्ष्मी नारायण के साथ बैठे हैं...यह उत्तर प्रदेश में उनका मतदाता पहचान पत्र है, और यह हरियाणा में उनका मतदाता पहचान पत्र है। उसी व्यक्ति का बेटा यशवीर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट देता है...तो, आपके पास एक भाजपा नेता है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मतदान कर रहा है...

100% प्रमाण के साथ कर रहा हूं- राहुल

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में हजारों वोट फर्जी मतदाताओं ने वोट किया। राहुल गांधी ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि भारत के युवा, जेनरेशन Z इसे अच्छी तरह समझ लें क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है... मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 100% प्रमाण के साथ कर रहा हूं। हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की एक योजना बनाई गई थी... कृपया उनके (मुख्यमंत्री नायब सैनी) चेहरे पर मुस्कान और उस 'व्यवस्था' पर ध्यान दें जिसकी वे बात कर रहे हैं। चुनाव के दो दिन बाद, हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस चुनावों में भारी जीत हासिल कर रही है...'

उन्होंने कहा कि सभी (एग्जिट) पोल हरियाणा में कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे थे... दूसरी बात जो हमारे लिए आश्चर्यजनक थी, वह यह थी कि हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार, डाक से वोट वास्तविक मतदान से अलग थे... हरियाणा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए, हमने सोचा कि आइए विस्तार से जानें। जब मैंने पहली बार यह जानकारी देखी, जो आप देखने जा रहे हैं, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं सदमे में था... मैंने टीम को कई बार क्रॉस-चेक करने के लिए कहा...

Rahul Gandhi India News
