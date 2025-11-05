कभी स्वीटी कभी सीमा, ब्राजील की मॉडल का फोटो बताकर राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा

संक्षेप: राहुल गांधी ने कहा कि सभी सर्वेक्षणों में हरियाणा में कांग्रेस की जीत की संभावना जताई गई थी, लेकिन सुनियोजित ढंग से कांग्रेस की तय जीत को हार में बदला गया। गांधी ने कहा, 'मैं ‘जेन जी’ से कहना चाहता हूं कि देखिये कि कैसे आपके भविष्य की चोरी की जा रही है।'

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि तब चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए थे। साथ ही उन्होंने ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी के सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। हालांकि, उनके दावों के बाद हरियाणा चुनाव अधिकारी ने साफ किया है कि चुनाव के अगले दिन स्क्रूटनी के दौरान उम्मीदवारों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं आई थी।

एक महिला कई नाम राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा मतदाता सूची में एक ही महिला की तस्वीर के साथ 22 एंट्री दर्ज हैं। उन्होंने का कि यह तस्वीर ब्राजील की मॉडल मेथियस फरेरो है। उन्होंने कहा कि इस मिला की तस्वीर वोटर लिस्ट में स्वीटी, सीमा सरस्वती जैसे अलग-अलग नामों से 22 बार छपी है। उन्होंने कहा, 'हरियाणा में वह 10 अलग बूथों पर वोट डालती और उसके एक से ज्यादा नाम हैं।'

उन्होंने एक और दावा किया कि एक विधानसभा क्षेत्र में एक ही महिला की तस्वीर के साथ 100 वोटर आईडी हैं। उन्होंने कहा, 'यह महिला अगर चाहे तो 100 बार वोट डाल सकती है। यह ऐसी जगह बनाने के लिए किया गया, ताकि कोई भी वोट डाल दे। और भाजपा के लोग घूम सकें, अन्य राज्यों से आ सकें और वोट डाल सकें।'

कांग्रेस सांसद ने एक और महिला की तस्वीर दिखाई है, जो वोटर लिस्ट में 223 बार नजर आई। उन्होंने आरोप लगाए, 'यही वजह है कि चुनाव आयोग बूथ के सीसीटीवी फुटेज हटा देता है।' उन्होंने कहा, 'चुनाव आयोग डुप्लिकेट एक सेकंड में हटा सकता है। वो ऐसा क्यों नहीं करते। वजह यह है कि वो भाजपा की मदद कर रहे हैं।'

राहुल के आरोप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने संवाददाताओं से कहा, 'मैं जो कह रहा हूं वह सौ फीसदी सच है। एक पूरे राज्य (के चुनाव) को चुरा लिया गया।' उन्होंने कहा कि सभी सर्वेक्षणों में हरियाणा में कांग्रेस की जीत की संभावना जताई गई थी, लेकिन सुनियोजित ढंग से कांग्रेस की तय जीत को हार में बदला गया। गांधी ने कहा, 'मैं ‘जेन जी’ से कहना चाहता हूं कि देखिये कि कैसे आपके भविष्य की चोरी की जा रही है।'