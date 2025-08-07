राहुल गांधी की चुनाव आयोग को सीधी चुनौती- साबित कीजिए बीजेपी के साथ मिलीभगत नहीं

चुनाव आयोग के खिलाफ कथित एटम बम होने का दावा करने वाले राहुल गांधी ने गुरुवार को आयोग पर एक लाख से अधिक वोट चोरी में बीजेपी के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आयोग को चुनौती भी दी है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरूवार को चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दे दी है। चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आयोग भाजपा के साथ मिली हुई नहीं तो वह इस बात को साबित करे। राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित ‘चुनाव धांधली’ का हवाला देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग बार-बार मांगे जाने पर भी वोटरों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा और सीसीटीवी फुटेज नहीं सौंप रहा है और इससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है।

इससे पहले राहुल गांधी ने बीते सप्ताह चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम होने का दावा किया था। इसके बाद गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का राहुल गांधी ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कई ‘सबूत' दिखाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को सारे सबूत इकट्ठा करने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक की वोटर लिस्ट में कई नाम, एड्रेस फर्जी थे। उन्होंने कुछ दस्तावेजों में यह भी दिखाया कि एक ही पते पर कई लोगों का नाम दर्ज होने के साथ-साथ हजारों मतदाताओं का फर्जी पता दर्ज था।

सबूत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उन्होंने जवाब दिया है कि उनका मकसद देश की युवाओं को इसके प्रति आगाह करना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में हैं और उन्हें साबित करना है कि वोट चोरी में उनकी मिलीभगत नहीं है।