Rahul Gandhi Press conference big charge on Election commission prove you are not with BJP राहुल गांधी की चुनाव आयोग को सीधी चुनौती- साबित कीजिए बीजेपी के साथ मिलीभगत नहीं, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi Press conference big charge on Election commission prove you are not with BJP

राहुल गांधी की चुनाव आयोग को सीधी चुनौती- साबित कीजिए बीजेपी के साथ मिलीभगत नहीं

चुनाव आयोग के खिलाफ कथित एटम बम होने का दावा करने वाले राहुल गांधी ने गुरुवार को आयोग पर एक लाख से अधिक वोट चोरी में बीजेपी के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। उन्होंने आयोग को चुनौती भी दी है।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 03:10 PM
share Share
Follow Us on
राहुल गांधी की चुनाव आयोग को सीधी चुनौती- साबित कीजिए बीजेपी के साथ मिलीभगत नहीं

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरूवार को चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दे दी है। चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर आयोग भाजपा के साथ मिली हुई नहीं तो वह इस बात को साबित करे। राहुल ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित ‘चुनाव धांधली’ का हवाला देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग बार-बार मांगे जाने पर भी वोटरों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा और सीसीटीवी फुटेज नहीं सौंप रहा है और इससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है।

इससे पहले राहुल गांधी ने बीते सप्ताह चुनाव आयोग के खिलाफ एटम बम होने का दावा किया था। इसके बाद गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का राहुल गांधी ने अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए कई ‘सबूत' दिखाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को सारे सबूत इकट्ठा करने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक की वोटर लिस्ट में कई नाम, एड्रेस फर्जी थे। उन्होंने कुछ दस्तावेजों में यह भी दिखाया कि एक ही पते पर कई लोगों का नाम दर्ज होने के साथ-साथ हजारों मतदाताओं का फर्जी पता दर्ज था।

सबूत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उन्होंने जवाब दिया है कि उनका मकसद देश की युवाओं को इसके प्रति आगाह करना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में हैं और उन्हें साबित करना है कि वोट चोरी में उनकी मिलीभगत नहीं है।

ये भी पढ़ें:मकान नंबर 0, पिता का नाम- dfojgaidf; राहुल का दावा- कई चुनावों में हुई धांधली
ये भी पढ़ें:ब्लैकमेल कर रहे ट्रंप, धमकाने की कोशिश; 50% टैरिफ पर राहुल ने PM मोदी को भी घेरा
ये भी पढ़ें:बुलाने पर आए नहीं और आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी के एटम बम पर चुनाव आयोग का जवाब
ये भी पढ़ें:हमें एटम बम मिला है, फटेगा तो चुनाव आयोग नहीं दिखेगा; वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा, “अगर चुनाव आयोग ने हमें अब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग डेटा नहीं दिया, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, तो वे इस अपराध का हिस्सा हैं। अगर अगर वे इसका हिस्सा नहीं हैं तो डेटा दीजिए। हम महाराष्ट्र चुनाव से ही उनसे आंकड़े मांग रहे हैं। चुनाव आयोग साबित करें कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।”