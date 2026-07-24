Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CJP प्रोटेस्ट: पैलेट गन पीड़ित को मीडिया के सामने लाए राहुल गांधी, बोले- छात्र ने एक आंख गंवाई

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

CJP प्रोटेस्ट: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए छात्र के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि छात्र ने उस हमले में अपनी एक आंख गंवा दी है।

RAHUL GANDHI
राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए एक शख्स के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया कि छात्र के ऊपर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से उसकी एक आंख में बुरी तरह चोट आई है। डॉक्टर्स भी अभी तक इस तह पर नहीं पहुंचे हैं कि उसकी आंख बचेगी भी या नहीं। इसके साथ ही लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोलते हुए कहा कि वह एक क्रिमिनल शिक्षा मंत्री हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था उथल-पुथल हो गई है।

मीडिया के सामने कांग्रेस नेता ने छात्र के कपड़े हटाकर उसकी पीठ पर हुए घावों को मीडिया को बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों पर पैलेट गन से हमला किया गया है। उन्होंने कहा, “ इसे पैलेट गन कहते हैं। उनकी आँख खराब हो गई है। वे उस आँख से ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। ये भारत का भविष्य हैं। हजारों ऐसे युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई हैं। उन्हें लाठियों से पीटा गया है, उन पर हमले किए गए हैं। वे क्या कर रहे थे? वे शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। वे विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनका परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी या कोई अन्य भर्ती परीक्षा दी सालों तक कड़ी मेहनत की थी और फिर एक दिन उन्हें बताया गया कि पेपर लीक हो गया है। देश का युवा आज केवल तीन चीजें मांग रहा है।"

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के सामने मुख्य रूप से तीन मांगें रखीं।

1. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

2. हजारों छात्रों के साथ मारपीट करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही हो

3. घायल छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे

ये भी पढ़ें:LIVE: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कल जवाब मिलेगा, बैठक के बाद क्या बोली CJP

राहुल गांधी ने कहा, "हमारी पहली मांग है कि जिसकी वजह से छात्रों ने शांति पूर्ण प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से पेपर लीक हुए। उसे (धर्मेंद्र प्रधान) को हटाया जाए। दूसरी मांग, यह है कि इन छात्रों को बुरी तरह से मारने वाले अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन सभी घायल छात्रों से माफी मांगे। इन छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है। इस छात्र की आंख बचेगी या नहीं बचेगी। इसके बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।"

छात्रों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मुख्य तौर पर यही मांगें हैं। हमारे छात्रों को पीटना बंद कीजिए। उन पर अत्याचार करना बंद कीजिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद वहां बैठे मीडिया कर्मियों ने कहा कि सरकार ने बाकी मांगों को मानने पर सहमति जताई है। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अभी कोई चर्चा नहीं है।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक की शर्त से 'सभी कॉकरोच' खुश ना हों, एक शब्द ने खींची ‘लक्ष्मण रेखा’

इसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। छात्रों ने अपनी मांगें साफ कर दी है। राहुल ने कहा, "हम छात्रों की मांग को ही दोहरा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारी शिक्षा व्यवस्था के कोलेप्स होने का सिंबल है। उन्हें जाना ही होगा। इन छात्रों पर अत्याचार धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ही हुए। इस देश में पेपर लीक केंद्रीय शिक्षा मंत्री की वजह से ही हुए।

गौरतलब है कि 20 मार्च को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हजारों की संख्या में छात्र और अन्य लोगों ने संसद तक मार्च किया था। इस दौरान पुलिस और आरपीएफ के साथ इन लोगों की झड़प भी हुई थी। इसमें कई छात्र और लोगों को गंभीर चोट आई थी। इसके बाद लगातार दो दिन तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती रही। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और लोगों को भी चोटें आईं। पुलिस कर्मियों के मुताबिक, उन्होंने केवल हल्के बल का प्रयोग किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज ने दोनों तरफ की सच्चाई को उजागर कर दिया। कई जगह पर पुलिस वाले लड़कियों को गलत तरीके से डंडा मारते हुए नजर आए, तो कई जगह प्रदर्शनकारी भी पुलिस वालों के खिलाफ उग्र होते नजर आए। इन सबके बीच कल यानी देर रात सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके पेपर लीक के खिलाफ सरकार द्वारा लिए जा रहे ऐक्शन पर अपनी बात रखी है। आज सरकार और सीजेपी प्रवक्ताओं के बीच में भी चर्चा हुई है। लेकिन फिलहाल यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News Rahul Gandhi
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।