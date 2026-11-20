अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में राहुल गांधी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भू-राजनीतिक समझ की तारीफ की। उन्होंने पश्चिमी देशों के दबदबे, मोदी सरकार की विदेश नीति और ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खूब तारीफ की है। उन्होंने पुतिन को उन नेताओं में शामिल बताया, जिनकी भू-राजनीतिक समझ बेहद गहरी है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में पश्चिमी देशों के नेतृत्व में एक बदलाव देखा है। पहले पश्चिमी देशों के नेताओं को दुनिया के दूसरे हिस्सों की अच्छी समझ होती थी, लेकिन बाद में ऐसे नेता सामने आने लगे, जिनका ध्यान केवल अपने देश के अंदरूनी मामलों पर केंद्रित था। राहुल गांधी ने कहा कि इसके उलट पुतिन के पास अंतरराष्ट्रीय मामलों की व्यापक समझ है और वह वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बात कर सकते हैं।

राहुल गांधी 18 नवंबर को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसका विषय था- ‘द ईरान वॉर एंड इंडियाज रोल इन द वर्ल्ड’ यानी ईरान युद्ध और दुनिया में भारत की भूमिका। इस चर्चा में उनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप भी मौजूद थे। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ईरान युद्ध, रूस, अमेरिका, पश्चिमी देशों और भारत की विदेश नीति पर बातचीत हुई।

राहुल गांधी से पूछा गया था अमेरिका में युवा नेतृत्व पर सवाल दरअसल, चर्चा के दौरान प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने अमेरिका में नेतृत्व के बदलते स्वरूप पर राहुल गांधी की राय जाननी चाही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी सामने आ रही है। उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और रिपब्लिकन नेता व मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का उदाहरण देते हुए पूछा कि अमेरिका में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से आने वाले युवा नेताओं के उभार को वह किस तरह देखते हैं।

इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि यह बदलाव अच्छा है। इसके बाद उन्होंने पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जब वह पहली बार राजनीति में आए थे, तब पश्चिमी देशों के नेताओं को दुनिया के दूसरे हिस्सों की परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय मामलों की अच्छी समझ हुआ करती थी।

टोनी ब्लेयर से बातचीत का भी किया जिक्र राहुल गांधी ने अपनी बात समझाने के लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ हुई बातचीत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब उनकी टोनी ब्लेयर से बातचीत हुई थी, तब उन्हें लगा था कि ब्लेयर को अफगानिस्तान और भारत जैसे देशों की परिस्थितियों की अच्छी समझ है।

हालांकि, राहुल गांधी के मुताबिक, बाद में पश्चिमी देशों के नेतृत्व में एक ऐसा दौर आया, जब कुछ नेताओं का ध्यान पूरी तरह अपने-अपने देश के अंदरूनी मामलों पर केंद्रित हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता जब दूसरे देशों में आते थे, तो उनकी बातचीत से साफ दिखाई देता था कि उन्हें उस देश की परिस्थितियों और जमीनी हकीकत की पर्याप्त जानकारी नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वह किसी एक विशेष पश्चिमी देश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पश्चिमी नेतृत्व में आए एक व्यापक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं।

पुतिन की तारीफ में क्या बोले राहुल गांधी? पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ अपने अनुभव शेयर करने के बाद राहुल गांधी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘‘मिस्टर पुतिन की भू-राजनीतिक समझ उन सबसे गहरी है, जिनसे अब तक मेरा सामना हुआ है।’’ राहुल गांधी ने आगे कहा कि पुतिन अंतरराष्ट्रीय मामलों पर बहुत व्यापक दृष्टिकोण के साथ बात कर सकते हैं। उनके मुताबिक, पुतिन की यह क्षमता उन्हें प्रभावित करती है।

राहुल गांधी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें पश्चिमी देशों के नेतृत्व में एक तरह का अंदर की ओर सिमटने का रुझान दिखाई दिया है। यानी पश्चिमी देशों के नेता दुनिया के दूसरे हिस्सों की परिस्थितियों को समझने के बजाय अपने देश के अंदर चल रहे घटनाक्रमों पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। हालांकि, राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी के अंत में यह भी कहा कि यह उनका व्यक्तिगत अनुभव है और जरूरी नहीं कि उनका आकलन पूरी तरह सही ही हो।

पश्चिमी देशों के वर्चस्व पर भी उठाए सवाल इससे पहले राहुल गांधी ने शिकागो में बातचीत के दौरान दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पश्चिमी देशों के नेतृत्व में तैयार की गई थी। उस समय पश्चिमी देशों का अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर सबसे ज्यादा प्रभाव था।

राहुल गांधी के मुताबिक, अब दुनिया की परिस्थितियां बदल रही हैं। ऐसे में भविष्य की वैश्विक व्यवस्था किसी एक सभ्यता या कुछ पश्चिमी देशों के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाली वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका, चीन, भारत, मध्य पूर्व और रूस समेत कई देशों और सभ्यताओं की भूमिका होनी चाहिए। उनकी दलील थी कि दुनिया की नई व्यवस्था तैयार करते समय केवल अपनी बात रखने के बजाय दूसरे देशों की बात भी सुननी होगी। भारत जैसे बड़े देश को भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी निशाना राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति का आधार दूसरे देशों के नेताओं के साथ व्यक्तिगत दोस्ती नहीं, बल्कि भारत का राष्ट्रीय हित होना चाहिए। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंधों का जिक्र किया।

राहुल गांधी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल नेताओं की दोस्ती के आधार पर नहीं चलती। किसी भी देश का नेता अपने पीछे एक पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था लेकर चलता है। ऐसे में वह केवल व्यक्तिगत पसंद या दोस्ती के आधार पर फैसले नहीं लेता। उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिका के साथ भारत के मजबूत संबंधों या रूस के साथ पुराने रिश्तों से कोई परेशानी नहीं है। समस्या यह है कि भारत की अपनी स्वतंत्र राय और वैश्विक मामलों में उसकी भूमिका कमजोर होती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के मुताबिक, भारत को यह समझना होगा कि दुनिया में उसकी जगह क्या है और वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में किस तरह अपनी भूमिका निभा सकता है।

पाकिस्तान की भूमिका पर जताई हैरानी, भारत को बताया ‘साइड प्लेयर’ राहुल गांधी ने ईरान युद्ध के संदर्भ में भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत के अमेरिका, ईरान और रूस जैसे देशों के साथ संबंध हैं। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका अपेक्षा के मुताबिक दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र करते हुए हैरानी जताई। राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल है, जबकि भारत केवल देख रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं काफी हैरान हूं कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों के साथ बातचीत कर रहा है और भारत सिर्फ देख रहा है।’’

राहुल गांधी ने कहा कि भारत का आकार, इतिहास और अंतरराष्ट्रीय संबंध उसे वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देते हैं। इसके बावजूद भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर पीछे हटता दिखाई दे रहा है। उन्होंने आजादी के बाद भारत की गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भूमिका का भी जिक्र किया। राहुल गांधी के मुताबिक, उस समय भारत की अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक स्वतंत्र आवाज थी। भारत अलग-अलग देशों के साथ संबंध रखता था, लेकिन अपनी विदेश नीति के फैसले खुद करता था। उन्होंने कहा कि भारत को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र राय और प्रभाव स्थापित करना चाहिए।

इजरायल और गाजा पर भी रखी अपनी बात शिकागो में हुई बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने इजरायल के साथ भारत के संबंधों और गाजा में जारी संघर्ष पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत के इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध होने चाहिए। भारत इजरायल से अपने रक्षा बलों के लिए हथियार भी खरीदता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि भारत गाजा में इजरायल की कार्रवाई पर अपनी बात रखने से पीछे हट जाए।

राहुल गांधी ने कहा कि वह सात अक्टूबर को हुए हमलों और निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने गाजा में इजरायल की कार्रवाई की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक गलत काम को दूसरे गलत काम का आधार नहीं बनाया जा सकता। उनके मुताबिक, भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों और स्वतंत्र विचारों के आधार पर तय होनी चाहिए।