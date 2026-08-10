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राहुल गांधी ने PM-HM के ‘गट्स’ पर उठाए सवाल, रांची में विधानसभा परिसर में प्रदर्शनकारी, पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमित शाह और पीएम मोदी में लोकसभा में आकर जवाब देने की हिम्मत नहीं। वहीं रांची में प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस कार्रवाई के बाद छात्र नेता देवेंद्र महतो ने सरकार को कायर बताया।

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पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

Top News Today: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं पर गोली चलाने की अनुमति किसने दी, यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं में लोकसभा में आकर जवाब देने की हिम्मत नहीं है। वहीं, रांची में छात्रों के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर के अंदर घुसकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने नौ दिन की भूख हड़ताल के बावजूद स्ट्रेचर पर मार्च में शामिल होते हुए सरकार को कायर बताया और चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

राहुल गांधी का पीएम-गृहमंत्री पर सीधा हमला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं पर फायरिंग की अनुमति किसने दी, यह सवाल अमित शाह को स्पष्ट करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह को बताना चाहिए कि उन्होंने आदेश दिया था या नहीं। अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो वे अयोग्य हैं और पद पर नहीं रहने चाहिए। पहले उन्हें साफ करना चाहिए कि लाठीचार्ज के आदेश उन्होंने दिए थे या नहीं। उसके बाद ही चर्चा होगी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 15 दिनों तक न गृहमंत्री अमित शाह और न ही प्रधानमंत्री मोदी में लोकसभा में आकर जवाब देने की हिम्मत हुई। राहुल गांधी ने साफ-साफ कहा कि उनमें गट्स नहीं है कि हमारे सामने खड़े हो सकें। पढ़ें पूरी खबर...

रांची में विधानसभा परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी

झारखंड विधानसभा परिसर के अंदर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो को स्ट्रेचर पर लाया गया। उन्होंने कहा कि नौ दिन की भूख हड़ताल के बावजूद वे यहां पहुंचे हैं। महतो ने आरोप लगाया कि सरकार हमारी आवाज दबा रही है। वॉटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। यह कायर सरकार है। जब-जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। हम आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुईं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

भरत तिवारी एनकाउंटर: 11 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अदालत ने सख्त कार्रवाई की है। अदालत ने तत्कालीन एसडीएम संजीत कुमार, एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा समेत 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सभी को 12 अगस्त तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। आरोपी अधिकारियों में शाहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकर, दारोगा अंकित आर्यन, हरिश्चंद्र कुमार, एएसआई रामा शंकर यादव तथा एसटीएफ जवान अक्षय कुमार और विकास कुमार शामिल हैं। एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पढ़ें पूरी खबर...

स्लोवेनिया में भारतीय दूतावास पर हमला

स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लियाना में भारतीय दूतावास पर हुए हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि दूतावास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले भारत-विरोधी तत्वों की निंदा की जाती है। मंत्रालय के अनुसार, इस घटना में खालिस्तान समर्थक तत्व शामिल थे। भारत ने वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए कहा कि राजनयिक परिसरों पर हमला प्रतिबंधित है और उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह मुद्दा नई दिल्ली और लुब्लियाना दोनों जगह स्लोवेनियाई अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और नफरत फैलाने वाले प्रचार पर अंकुश लगाने का आग्रह किया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

यूक्रेन का रूस में 1000 KM अंदर घातक ड्रोन हमला

यूक्रेन ने रूस के तातारस्तान क्षेत्र के निजनेकाम्स्क शहर पर ड्रोन हमला कर करीब 1000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर बड़ा हमला किया है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 39 घायल हुए। तातारस्तान प्रशासन ने यह जानकारी दी। यूक्रेन ने ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर रूस को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। हाल के महीनों में यूक्रेन नियमित रूप से लंबी दूरी के ड्रोन से रूसी तेल प्रतिष्ठानों पर हमला कर रहा है, जिससे ईंधन की कमी और तेल शोधन क्षमता प्रभावित हुई है। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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