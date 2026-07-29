अमित शाह पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया, भड़क गई भाजपा; अखिलेश यादव को सपोर्ट में उतरना पड़ा

लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर खूब हंगामा हुआ। NDA सांसदों में राहुल गांधी से माफी भी की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस जानकारी के संसद में इस तरह का बयान मंजूर नहीं किया जा सकता।

संसद के मॉनसून सत्र में पेपर लीक और हाल ही में दिल्ली में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर हंगामा जारी है। बुधवार को भी सदन के दोनों सदनों में तीखी बहसबाजी हुई। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान को लेकर लोकसभा में जबरदस्त बवाल हुआ है। दरअसल एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर भाजपा भड़क गई। भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए उनके शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाने की भी मांग की।

इससे पहले राहुल गांधी के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा के दौरान छात्रों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे।

क्या-क्या बोल गए राहुल गांधी? कांग्रेस सांसद ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता-पिता में साहस नहीं है कि वो भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कि गृह मंत्री को हिम्मत नहीं है कि वह सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया, ''गृह मंत्री सदन में नहीं हैं क्योंकि वह डरे हुए हैं।'' इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बलप्रयोग का उल्लेख करते हुए अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए।

भड़क गई भाजपा इस पर भाजपा सांसद बुरी तरह फायर हो गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगें। किरेन रीजीजू ने तीखा विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी ने बहुत गलत बयान दिया है और अपने विशेषाधिकार का हनन करते हुए बयान दिया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान भाजपा के कई सांसद भी माफी की मांग करते दिखें।