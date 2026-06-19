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Explainer: राहुल गांधी का 'परशुराम अवतार': एक तस्वीर से कई संदेश; हिन्दुत्व-ब्राह्मण, ओबीसी-दलितों को क्या मैसेज

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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UP Chunav 2027:  लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काशी में पतित पाविनी गंगा नदी में खड़े होकर अनोखे अंदाज में मनाया।

राहुल गांधी का 'परशुराम अवतार': एक तस्वीर से कई संदेश; हिन्दुत्व-ब्राह्मण, ओबीसी-दलितों को क्या मैसेज

UP Chunav 2027: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आज (शुक्रवार, 19 जून को) 56वां जन्मदिन है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी काशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पतित पाविनी गंगा नदी में खड़े होकर अनोखे अंदाज में उनका जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि अविरल गंगा की धारा के बीच राहुल गांधी की जिस तस्वीर पर कांग्रेस कार्यकर्ता दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, वह राहुल गांधी के 'परशुराम अवतार' का है, जिसके एक हाथ में फरसा तो दूसरे हाथ में संविधान है।

चूंकि, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए राहुल गांधी का परशुराम अवतार काफी चर्चा में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा और उसके कट्टर हिन्दूवादी छवि के खिलाफ चुनावी लड़ाई में कांग्रेस ने इसके जरिए राहुल गांधी की एक सनातनी और सर्वसमावेशी छवि पेश करने की कोशिश की है। दरअसल, मौजूदा सियासी दौर में हिन्दू और हिन्दुत्ववादी एजेंडों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, इसलिए कांग्रेस ने परशुराम अवतार के जरिए हिन्दुओं खासकर ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है।

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भगवान परशुराम के हाथ में फरसा अन्याय के खिलाफ संघर्ष का द्योतक

दरअसल, भगवान परशुराम को न्याय और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। ब्राह्मण समुदाय उनकी विशेष पूजा करता रहा है। उन्हें इस समुदाय से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए, कांग्रेस राहुल के परशुराम अवतार के जरिए हिंदी पट्टी में ब्राह्मण मतदाताओं तक एक मजबूत सियासी संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसकी सधी शुरुआत बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से की है। माना जाता है कि भगवान परशुराम के हाथ में फरसा अन्याय के खिलाफ संघर्ष का द्योतक है। कांग्रेस ने उसी प्रतीक के जरिए भाजपा सरकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष का संदेश देने की कोशिश की है।

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संविधान के सहारे कहां निशाना

राहुल के दूसरे हाथ में संविधान है। इसके जरिए ताकत और न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने का संदेश देने की कोशिश की गई है। राहुल लंबे समय से अपने हाथ में संविधान की प्रति लहराते रहे हैं और उसे दलितों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों के हथियार के तौर पर पेश करते रहे हैं। वह अपनी सभाओं में जाति गणना और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा तोड़ने और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के संविधान के सहारे इन वर्गों का अधिकार सुनिश्चित कराने की बात करते रहे हैं। सामाजिक न्याय की स्थापना की भी बात करते रहे हैं और इसकी लड़ाई जारी रखने का आह्वान करते रहे हैं। लगे हाथ वह भाजपा सरकार को दलित-पिछड़ा विरोधी करार देते रहे हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के एक हाथ में संविधान की प्रति दिखाकर उन्हें दलितों-पिछड़ों का हितैषी ठहराने की कोशिश की गई है।

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यूपी का क्या है जातीय समीकरण?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजनीति में इन तस्वीरों के जरिए सामाजिक गोलबंदी के पैमाने गढ़े जाते हैं। राहुल की हालिया परशुराम अवतार वाली तस्वीर भी उसी कवायद का हिस्सा है, जिसके जरिए कांग्रेस ने ब्राह्मणों के साथ-साथ दलितों-पिछड़ों को भी साधने और उन्हें संदेश देने की कोशिश की है। माना जाता है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 17-19% सवर्ण वोटर हैं, जो भाजपा के कट्टर वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं, जिनकी आबादी करीब 10% है। इसके अलावा राजपूत 5%, वैश्य 2%, भूमिहार और अन्य जातियां 2% हैं। कांग्रेस की कोशिश यूपी के सवर्ण समुदाय के सबसे बड़े हिस्से यानी ब्राह्मणों को साधने की है। कुछ वर्षों से ये चर्चा भी है कि यूपी का ब्राह्मण समुदाय योगी सरकार से नाराज है, इसलिए कांग्रेस ये रणनीति बना रही है कि आगामी चुनावों में कैसे उन्हें अपने साथ किया जाए।

ओबीसी-दलित मतदाताओं की संख्या

इसके अलावा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश 42-43 फीसदी ओबीसी मतदाता है। इनमें 10 फीसदी यादव, 5-5 फीसदी कुर्मी और मौर्या, 4-4 फीसदी जाट और राजभर, तीन फीसदी लोधी, दो-दो फीसदी गुर्जर और निषाद, 4 फीसदी केवट और मल्लाह और अन्य जातियां 6 फीसदी हैं। इनके अलावा दलितों की आबादी करीब 21 फीसदी है। इनमें जाटव 11 फीसदी, पासी– 3.5 फीसदी, कोरी-धोबी 1 फीसदी,खटिक, धनगर, बाल्मिकी और अन्य 4.5 फीसदी हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाता करीब 19 फीसदी है, जो कई सीटों पर निर्णायक फैक्टर है।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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