राहुल और प्रियंका में किसका भाषण अच्छा, कांग्रेस सांसद ने कर दी कुछ ऐसी तुलना
संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भाषण दिए। इन दोनों के भाषणों की चर्चा हो रही है। इस बीच कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने भाई-बहन के भाषण की तुलना की है। रेणुका चौधरी ने दोनों को बिल्कुल अलग बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच तुलना हो ही नहीं सकती। बता दें कि वंदे मातरम् पर चर्चा के दौरान राहुल और प्रियंका ने लोकसभा में भाषण दिया था।
बता दें कि आमतौर पर प्रियंका गांधी के भाषण को बेहतर बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका ने लोकसभा में अपनी बात से बेहतर छाप छोड़ी है। वहीं, राहुल गांधी के भाषण को उतना असरदार नहीं माना जा रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक इन सबके बीच कांग्रेस की सांसद रेणुका चौधरी ने कहा है कि दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने एक को सेब और दूसरे को संतरा बताते हुए तुलना से इनकार किया। रेणुका चौधरी के मुताबिक दोनों अलग-अलग विषय पर बात कर रहे थे। इसलिए तुलना की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है।
रेणुका चौधरी ने कहाकि प्रियंका गांधी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी। वहीं, राहुल गांधी ने बिल्कुल ही अलग विषय पर बोला और उनका स्टाइल भी अलग है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहाकि अलग-अलग लोग अलग ढंग से सोचते हैं और अपनी बात रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाई-बहन में बेहतर वक्ता कौन है? इस पर भी उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया।
इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि हमने संसद में हुई ‘वंदे मातरम्’ और एसआईआर पर चर्चा में सत्तापक्ष धज्जियां उड़ा दीं। उन्होंने कहाकि अमित शाह सदन में मानसिक रूप से परेशान थे, बहुत दबाव में थे। उन्होंने सदन में गाली तक दे दी। इसके पीछे कारण है कि वह और उनका पूरा सिस्टम ‘वोट चोरी’ में शामिल था।