PM मोदी को राहुल गांधी की खुली चुनौती; राजनाथ से योगी तक…, जनता से पूछे 2 सवाल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने खुली बहस के लिए चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पब्लिक पोल शेयर कर लोगों से पूछा कि क्या वे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच खुली बहस देखना चाहते हैं। पोल में दो विकल्प रखे गए हैं।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने खुली बहस के लिए चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पब्लिक पोल शेयर कर आम लोगों से सीधा सवाल पूछा कि क्या वे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच खुली बहस देखना चाहते हैं। पोल में दो साफ विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प- हां, मोदी जी, डरो मत और दूसरा विकल्प है- नहीं, मोदी जी, डर गए। दरअसल, इस पोल के जरिए राहुल गांधी ने जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री पर अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाने की कोशिश भी है।

24 घंटे पहले भी दी थी चुनौती बता दें कि यह पब्लिक पोल राहुल गांधी के पहले वाले चैलेंज के कुछ घंटे बाद आया। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा था कि मोदी को खुली बहस की चुनौती दिए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा था कि 24 घंटे बीत चुके हैं, मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज किया था। आप कहते हैं कि विपक्ष देश-विरोधी है। कोई भी मंच या कोई भी जगह चुन लीजिए और मुझसे बहस करिए।

इस दौरान उन्होंने विदेशी ताकतों से जुड़ने के आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एंटी-नेशनल कौन है, विदेशी ताकतों के साथ किसके कनेक्शन हैं और वे किस तरह के कनेक्शन हैं, यह सब साफ हो जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जितनी जल्दी हो सके, ऐसा कर लीजिए और डरिए मत।

गौरतलब है कि सोमवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाते हुए बहस की चुनौती दी थी कि वे 'विदेशी मदद' से प्रधानमंत्री बने हैं। इस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि मोदी यह चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे।

कैसे शुरू हुई सियासी जंग? दरअसल, यह पूरा राजनीतिक विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल यूनिटी डे पर दिए भाषण के बाद शुरू हुआ। मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाने की बजाय 'रोकने वाली ताकत' बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश बाहरी चुनौतियों का हल ढूंढ रहा था, तब देश के अंदर भी कुछ ताकतें झूठ और अफवाहें फैलाकर अस्थिरता पैदा कर रही थीं। लेकिन देश के लोग देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे।

इस दौरान मोदी ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय देश में विपक्ष, विरोध पक्ष की जगह अवरोध पक्ष बन गया है। अपनी हताशा में ये लोग देश के विकास के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हैं। यह विपक्ष नहीं, रुकावट है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और भारत की छवि खराब करने की कोशिशों पर भी चिंता जताई। साथ ही देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी।