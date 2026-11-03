PM मोदी को राहुल गांधी की खुली चुनौती; राजनाथ से योगी तक…, जनता से पूछे 2 सवाल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने खुली बहस के लिए चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पब्लिक पोल शेयर कर लोगों से पूछा कि क्या वे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच खुली बहस देखना चाहते हैं। पोल में दो विकल्प रखे गए हैं।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने खुली बहस के लिए चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पब्लिक पोल शेयर कर आम लोगों से सीधा सवाल पूछा कि क्या वे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच खुली बहस देखना चाहते हैं। पोल में दो साफ विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प- हां, मोदी जी, डरो मत और दूसरा विकल्प है- नहीं, मोदी जी, डर गए। दरअसल, इस पोल के जरिए राहुल गांधी ने जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री पर अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाने की कोशिश भी है।
राहुल गांधी ने इस पोस्ट में कई सीनियर भाजपा नेताओं को टैग किया। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। उन्होंने इन नेताओं से अपील की कि वे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती स्वीकार करने के लिए मनाएं। राहुल गांधी ने लिखा है कि राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, योगी आदित्यनाथ जी, आप हमेशा प्रधानमंत्री के भले की सोचते हैं, प्लीज उन्हें आने के लिए मना लीजिए।
24 घंटे पहले भी दी थी चुनौती
बता दें कि यह पब्लिक पोल राहुल गांधी के पहले वाले चैलेंज के कुछ घंटे बाद आया। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा था कि मोदी को खुली बहस की चुनौती दिए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। वीडियो में राहुल गांधी ने कहा था कि 24 घंटे बीत चुके हैं, मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज किया था। आप कहते हैं कि विपक्ष देश-विरोधी है। कोई भी मंच या कोई भी जगह चुन लीजिए और मुझसे बहस करिए।
इस दौरान उन्होंने विदेशी ताकतों से जुड़ने के आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एंटी-नेशनल कौन है, विदेशी ताकतों के साथ किसके कनेक्शन हैं और वे किस तरह के कनेक्शन हैं, यह सब साफ हो जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जितनी जल्दी हो सके, ऐसा कर लीजिए और डरिए मत।
गौरतलब है कि सोमवार को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाते हुए बहस की चुनौती दी थी कि वे 'विदेशी मदद' से प्रधानमंत्री बने हैं। इस दौरान उन्होंने साफ कहा था कि मोदी यह चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे।
कैसे शुरू हुई सियासी जंग?
दरअसल, यह पूरा राजनीतिक विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल यूनिटी डे पर दिए भाषण के बाद शुरू हुआ। मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाने की बजाय 'रोकने वाली ताकत' बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश बाहरी चुनौतियों का हल ढूंढ रहा था, तब देश के अंदर भी कुछ ताकतें झूठ और अफवाहें फैलाकर अस्थिरता पैदा कर रही थीं। लेकिन देश के लोग देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे।
इस दौरान मोदी ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय देश में विपक्ष, विरोध पक्ष की जगह अवरोध पक्ष बन गया है। अपनी हताशा में ये लोग देश के विकास के रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हैं। यह विपक्ष नहीं, रुकावट है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और भारत की छवि खराब करने की कोशिशों पर भी चिंता जताई। साथ ही देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ चेतावनी दी।
विदेश यात्राओं और बैठकों पर क्या बोले मोदी
पीएम मोदी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि कुछ लोग विदेश में चुपके से किससे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दशक से ज्यादा समय की निराशा की वजह से अब ये लोग खुलकर सामने आ गए हैं। मोदी ने पूछा था कि विदेश में कौन चुपके से किससे मिल रहा है? भारत विरोधी ताकतें किसे सपोर्ट कर रही हैं? भारत के दुश्मनों की भाषा कौन बोल रहा है? हमें इन सभी पैटर्न को पहचानना होगा।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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