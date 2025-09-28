हत्या, हिंसा और धमकी...सोनम वांगचुक को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक और लद्दाख को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक और लद्दाख को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। उन्होंने लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की भी वकालत की। गांधी की यह टिप्पणी लेह में हुई हिंसा के मद्देनजर आई है। लेह में बुधवार को हुई हिंसा में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में चार लोग मारे गये थे और कई अन्य घायल हो गये। तब से, दंगों में संलिप्तता के आरोप में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी ने लद्दाख के लोगों को भाजपा द्वारा हत्या, हिंसा और धमकी का आरोप लगाया।

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया है। उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि लद्दाख के अद्भुत लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हमला कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि लद्दाख के लोगों ने आवाज उठाई। भाजपा ने चार युवकों की जान लेकर और सोनम वांगचुक को जेल में डालकर जवाब दिया। हत्या बंद करो। हिंसा बंद करो। धमकी देना बंद करो। उन्होंने कहा कि लद्दाख को आवाज दीजिए। उन्हें छठी अनुसूची दीजिए।