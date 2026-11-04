‘चुटकुला सुनाते थे, मुंह से शराब की बू आती थी’ CM भगवंत मान पर राहुल गांधी का बड़ा हमला

Rahul Gandhi News: पंजाब के संगरूर में रैली के दौरान राहुल गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सांसद रहते हुए भगवंत मान चुटकुले सुनाते थे, सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयान बाजी शुरू हो गई है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी की इंसाफ रैली के दौरान लोकसभा नेता राहुल गांधी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब से नशा खत्म करवाने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन कहीं नशा खत्म नहीं हुआ। राहुल ने मुख्यमंत्री मान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह लोकसभा में उनके साथ सुबह 11 बजे चुटकुले सुनाते थे, उस समय भी उनके मुंह से शराब की बदबू आती थी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि राज्य को नशे से मुक्त करना है, तो मुख्यमंत्री हर शाम में नशा नहीं कर सकता।

संगरूर में पंजाब के लोगों को संबोधित कर रहे राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशा है। आम आदमी पार्टी इसे ही खत्म करने का मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर पंजाब के किस कोने से नशा खत्म हुआ है? उन्होंने कहा कि यह नशा नहीं हटा सकते। उन्होंने कहा, "पंजाब ने भगवंत मान और आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया। उनका वादा राज्य को नशा मुक्त करने का था। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब के किस कोने से नशा खत्म हुआ है। ये नशा नहीं हटा सकते हैं।''

सुबह 11 बजे भगवंत मान के मुंह से आती थी शराब की बू- राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा सांसद रहे भगवंत मान के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा, "भगवंत मान लोकसभा में हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे। सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती थी। अगर वह शराब पीना चाहते हैं तो यह उनका निजी मामला है, लेकिन अगर आप नशे से लड़ना चाहते हैं तो आपका मुख्यमंत्री हर शाम नशा नहीं कर सकता है।'' राहुल ने कहा कि वह मान के ''शराब पीने'' के खिलाफ नहीं हैं और यह उनका यह निजी मामला है, लेकिन प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो पंजाब के दर्द को महसूस कर सके।

बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर कई बार शराब पीने का आरोप लगता रहा है। राजनीतिक रूप से उनके ऊपर हमले भी हुए हैं। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब सीएम मान को शराब की बोतल और नमकीन दिखाकर प्रदर्शन किया था।

पंजाब में मामला केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नहीं है, बल्कि भाजपा भी मैदान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ नशे का मुद्दा उठा रहे हैं। अब इसी बात पर राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शाह ने पंजाब में तीन साल के भीतर नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन केंद्र की सरकार तो एक साल में ही निपट जाएगी।