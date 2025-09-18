Rahul Gandhi on Election Commission fact check Gyanesh Kumar Israel Iron Beam laser air defense system top 5 news चुनाव आयोग के फैक्ट चेक पर राहुल गांधी का जवाब, क्या है इजरायल का आयरन बीम; टॉप 5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi on Election Commission fact check Gyanesh Kumar Israel Iron Beam laser air defense system top 5 news

चुनाव आयोग के फैक्ट चेक पर राहुल गांधी का जवाब, क्या है इजरायल का आयरन बीम; टॉप 5 न्यूज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह इधर-उधर की बात न करें, बल्कि कर्नाटक सीआईडी को सबूत दें।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 06:43 PM
share Share
Follow Us on
चुनाव आयोग के फैक्ट चेक पर राहुल गांधी का जवाब, क्या है इजरायल का आयरन बीम; टॉप 5 न्यूज

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच वोट चोरी के आरोपों पर खींचतान जारी है। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें कर्नाटक सीआईडी के सामने सबूत पेश करने को कहा हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल जल्द ही अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम Iron Beam तैनात करने जा रहा है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

चुनाव आयोग के फैक्ट चेक पर राहुल गांधी- इधर-उधर की बात ना करें, बस सबूत दें

राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में वोट चोरी के आरोपों को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। गुरुवार सुबह राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोपों को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब चुनाव आयोग ने फैक्ट चैक करके दिया। अब राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बेमतलब है बहाने न दें, बल्कि अलंद विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए कर्नाटक सीआईडी के सामने सबूत पेश करें। पढ़ें पूरी खबर…

भारत के सामने घुटने टेकेंगे डोनाल्ड ट्रंप? 25 फीसदी टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका

रूस से तेल आयात करने की वजह से भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो सकते हैं। नवंबर के बाद अमेरिका भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क को हटा सकता है। रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर पहले अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि 30 नवंबर के बाद कुछ आयातों पर लगाया गया दंडात्मक शुल्क (25 फीसदी) वापस ले लिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…

हिंडनबर्ग के आरोपों में दम नहीं...अडानी समूह को सेबी ने दी क्लीन चिट

बाजार नियामक सेबी ने गौतम अडानी समूह को बड़ी राहत दी है। सेबी ने अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए स्टॉक हेरफेर के आरोपों को खारिज कर दिया है। सेबी ने बताया कि अडानी समूह से जुड़े आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप साबित नहीं हुए। सेबी के मुताबिक न तो नियमों का उल्लंघन हुआ, न ही मार्केट मैन्युपलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग के सबूत मिले हैं। सेबी के इस ऑर्डर में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, गौतम शांतिलाल अडानी और राजेश शांतिलाल अडानी को राहत मिली है। पढ़ें पूरी खबर…

क्या है इजरायल का Iron Beam लेजर डिफेंस सिस्टम? महज चार सेकंड में टारगेट खाक

बीते कुछ समय से आयरन डोम में खामियां सामने आने के बाद अब इजरायल जल्द ही अपनी सुरक्षा के लिए एक नया डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। इजरायल ने हाल ही घोषणा की है कि नई लेजर रक्षा प्रणाली, Iron Beam की तैनाती के लिए सभी टेस्टिंग पूरी कर ली गई है और इसे इस साल के अंत तक तैनात कर दिया जाएगा। यह सिस्टम कम से कम लागत में रॉकेट, ड्रोन और मोर्टार जैसे खतरों को बेअसर करने में सक्षम होगा और विशेषज्ञ इसे गेमचेंजर का नाम भी दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर…

2 आदिवासी लड़कियों से रेप; इस्लाम अपनाने का दबाव, वीडियो बना ब्लैकमेल

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पिपलोद थाना क्षेत्र में स्कूल में पढ़ने वाली दो आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल करने की घटना सामने आई है। दरअसल, पहले एक आदिवासी लड़की ने थाने में समुदाय विशेष के दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। उसने बताया कि आरोपी उस पर शादी और इस्लाम अपनाने का दबाव बना रहे थे। विरोध पर आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर दिया। शिकायत पर पुलिस हरकत में आई तो पता चला कि पीड़िता की सहेली के साथ भी यही वारदात अंजाम दी गई है। पढ़ें पूरी खबर…

Latest Hindi News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।