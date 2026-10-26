BJP के खिलाफ लड़ाई में जो कल तक थे साथ, अब उन्हीं पर क्यों हमलावर राहुल गांधी? मांगने जा रहे हिसाब
पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के महासचिव (संगठन) वेणुगोपाल ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है।
कुछ महीने पहले तक जो पार्टी कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हल्ला बोल रही थी, अब उसी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने एक और मोर्चा खोल दिया है। दरअसल, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) और उसकी भगवंत मान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी 4 नवंबर को पंजाब के संगरूर में एक विशाल 'हिसाब मांगो' रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। पार्टी नेताओं के.सी. वेणुगोपाल और सचिन पायलट ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) औपचारिक रूप से 18 जुलाई 2025 को 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन से अलग हो गई थी।
निशाने पर भगवंत मान सरकार
पंजाब की भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (AICC) के महासचिव (संगठन) वेणुगोपाल ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है और राज्य ड्रग माफिया का केंद्र बनता जा रहा है। रविवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे वेणुगोपाल ने कहा, “हमारा लक्ष्य पंजाब जीतना और राज्य को इन तमाम बुराइयों से बचाना है। कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि हम पंजाब में सरकार बनाएंगे।”
अगले हफ्ते पंजाब दौरे पर राहुल
माना जा रहा है कि वे पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिला इकाइयों के अध्यक्षों और अन्य नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे, जिनमें विधानसभा चुनावों की तैयारियों और राहुल गांधी के पंजाब दौरे पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, "हमारे नेता राहुल गांधी 4 नवंबर को यहां आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी रैली होगी।" उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी का पंजाब के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव है। उन्होंने कहा, “आज पूरे भारत में लोग, खासकर युवा पीढ़ी (Gen-Z), उनके विजन और विचारों से जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि पंजाब के लोग भी 4 नवंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।”
यह एक वैचारिक हमला है
प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर की गई मल्लिकार्जुन खड़गे की "बाप" वाली टिप्पणी पर मचे विवाद के बीच, वेणुगोपाल ने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने केवल नरेंद्र मोदी के वैचारिक पिता, यानी RSS का जिक्र किया था। उन्होंने जोर देकर कहा, "यह एक वैचारिक हमला है, न कि कोई व्यक्तिगत हमला।" साथ ही, उन्होंने अगस्त में उत्तराखंड में खरगे के एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद, एक दक्षिणपंथी समूह द्वारा किए गए कथित "शुद्धिकरण" अनुष्ठान को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव और पंजाब के लिए पार्टी प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी पार्टी एकजुट है। उन्होंने नशीले पदार्थों की समस्या और कानून-व्यवस्था के मुद्दों को लेकर 'आप' सरकार पर भी निशाना साधा।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।