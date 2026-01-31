'मुस्लिम' शब्द से परहेज कर रहे राहुल गांधी? ओवैसी ने उड़ाई कांग्रेस की नींद, अपनों ने ही खोला मोर्चा

संक्षेप: ताओं ने राहुल गांधी की रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में SC, ST और OBC का जिक्र तो बार-बार करते हैं, लेकिन 'मुस्लिम' शब्द बोलने से बचते हैं।

बिहार की राजनीति और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों के हालिया नतीजों ने कांग्रेस के भीतर एक नई बहस और बेचैनी को जन्म दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस की चुप्पी को लेकर पार्टी के ही कई मुस्लिम नेता अब आलाकमान पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र (विशेषकर मुंबई निकाय चुनाव) के नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। कांग्रेस के कई मुस्लिम नेताओं का मानना है कि यदि पार्टी ने अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर मुखरता नहीं दिखाई, तो मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से AIMIM की ओर रुख कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से NDA ने 14 सीटें जीतीं। महागठबंधन को मात्र 5 सीटें मिलीं, जबकि ओवैसी की AIMIM ने अकेले 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। वहीं इसी साल मुंबई नगर निगम चुनावों (BMC) में AIMIM ने 8 वार्ड जीते, जबकि कांग्रेस मात्र 24 सीटों पर सिमट गई। वरिष्ठ नेता हुसैन दलवई का कहना है कि ये 8 सीटें कांग्रेस की हो सकती थीं, अगर पार्टी मजबूती से खड़ी होती।

प्रमुख नेताओं की नाराजगी और जयचंद विवाद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के भीतर उठ रही इन आवाजों पर कांग्रेस के लोकसभा व्हिप माणिक्यम टैगोर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाने वाले नेताओं को जयचंद (गद्दार) करार दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने हाल ही में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें एक असुरक्षित और डरा नेता हुआ बताया। शकील अहमद ने पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज कर रही है क्योंकि उसे डर है कि मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से हिंदू मतदाता नाराज हो जाएंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने का कारण यही है कि कांग्रेस में मुस्लिम नेतृत्व के लिए जगह सिकुड़ रही है।

राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और नेताओं ने राहुल गांधी की रणनीति पर भी सवाल उठाए हैं। नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी अपने भाषणों में SC, ST और OBC का जिक्र तो बार-बार करते हैं, लेकिन 'मुस्लिम' शब्द बोलने से बचते हैं। CPI(ML) के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी गठबंधन की बैठकों में सुझाव दिया था कि कांग्रेस को उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोगों की जमानत और उनके साथ हो रहे व्यवहार पर बोलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर मौन साधे रखा।

भेदभाव का आरोप: मंदिर बनाम मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने पार्टी के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर नोएडा में कोई हिंदू डूबता है या वाराणसी में मंदिर तोड़े जाते हैं, तो पूरी कांग्रेस एक सुर में बोलती है। लेकिन जब किसी की लिंचिंग होती है या निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तारी होती है, तो आलाकमान चुप रहता है।

हालांकि, पार्टी के सभी नेता इस आलोचना से सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र के एक मुस्लिम एआईसीसी (AICC) नेता ने तर्क दिया कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी के रूप में ब्रांडेड होने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि भाजपा इसका चुनावी फायदा उठाती है। पार्टी की नपी-तुली चुप्पी भविष्य में मुस्लिम समुदाय के हित में ही होगी, क्योंकि केवल मुस्लिम वोटों के दम पर कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता।