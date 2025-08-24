राहुल गांधी की 'बकवास' बातों से कांग्रेसी ही रहते हैं परेशान, उठाना पड़ता है खामियाजा: रिजिजू

रिजिजू ने राहुल गांधी पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जॉर्ज सोरस और खालिस्तानी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को बेतुका करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जब भी बोलते हैं तो उनकी ही पार्टी के सांसद असहज महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाद में उन्हीं बयानों की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ती है। रिजिजू ने यह भी कहा कि हर लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस इस भूमिका को निभाने में नाकाम साबित हो रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में रिजिजू ने कहा, "जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी पार्टी के सभी सांसद असहज हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर वे कुछ बकवास कह देंगे, तो पार्टी को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा।"

रिजिजू ने कहा कि हर लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस इस भूमिका को निभाने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री को ‘चोर’ कहा, राफेल पर बेतुकी बातें कीं और दावा किया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्हें एक भारतीय की तरह बोलना चाहिए।"

सोरस और खालिस्तानी ताकतों के काम कर रहे राहुल: रिजिजू रिजिजू ने राहुल गांधी पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जॉर्ज सोरस और खालिस्तानी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।