राहुल गांधी की 'बकवास' बातों से कांग्रेसी ही रहते हैं परेशान, उठाना पड़ता है खामियाजा: रिजिजू

रिजिजू ने राहुल गांधी पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जॉर्ज सोरस और खालिस्तानी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। 

Himanshu Jha एएनआई, नई दिल्ली।Sun, 24 Aug 2025 11:14 AM
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों को बेतुका करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जब भी बोलते हैं तो उनकी ही पार्टी के सांसद असहज महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाद में उन्हीं बयानों की कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ती है। रिजिजू ने यह भी कहा कि हर लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस इस भूमिका को निभाने में नाकाम साबित हो रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में रिजिजू ने कहा, "जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी पार्टी के सभी सांसद असहज हो जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर वे कुछ बकवास कह देंगे, तो पार्टी को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा।"

रिजिजू ने कहा कि हर लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, लेकिन कांग्रेस इस भूमिका को निभाने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री को ‘चोर’ कहा, राफेल पर बेतुकी बातें कीं और दावा किया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्हें एक भारतीय की तरह बोलना चाहिए।"

सोरस और खालिस्तानी ताकतों के काम कर रहे राहुल: रिजिजू

रिजिजू ने राहुल गांधी पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जॉर्ज सोरस और खालिस्तानी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

रिजिजू ने कहा, "राहुल गांधी बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। जॉर्ज सोरस कहते हैं कि एक ट्रिलियन डॉलर भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए रखा गया है। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में बैठी खालिस्तानी ताकतें और कुछ वामपंथी संगठन भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस इनके साथ समन्वय में काम कर रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं।"

