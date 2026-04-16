राहुल गांधी को टपोरी कहने पर कंगना की सफाई, पाक में 'अननोन गनमैन' का ऐक्शन; टॉप-5 न्यूज

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का संसद में व्यवहार सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं होता है। उन्होंने गांधी के एक पुराने संसदीय भाषण का भी जिक्र किया।

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष के सदन में व्यवहार को संसदीय गरिमा के विपरीत बताया। उन्होंने राहुल गांधी के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके इस बयान से सदन में महिलाएं असहज हो गई थीं। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान में एक बार फिर से अननोन गनमैन का ऐक्शन हुआ है। लश्कर के टॉप आतंकी आमिर हमजा को गोली मारी गई है।

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राहुल गांधी को टपोरी कहने पर कंगना रनौत की सफाई, कहा- मैं उनके सिर पर... भाजपा सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दिए गए हालिया बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता के संसद में दिए राजनीतिक भाषण के स्तर पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका आचरण विपक्ष के नेता के स्तर का नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सभी का सम्मान करती हैं, लेकिन राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को महिमामंडित करने में विश्वास नहीं रखतीं। पढ़ें पूरी खबर…

पाक में लश्कर के टॉप आतंकी आमिर हमजा को भून डाला, अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग पाकिस्तान के लाहौर में एक और आतंकवादी को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का संस्थापक सदस्य और कुख्यात आतंकी आमिर हमजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक, यह हमला उस वक्त हुआ जब हमजा लाहौर में एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर मौजूद था। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पढ़ें पूरी खबर…

मैं ब्लैंक चेक दे रहा, सबकी फोटो छपवाने को तैयार हूं; विपक्ष को PM का कैसा ऑफर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर सभी विपक्षी दलों से साथ आने की अपील करते हुए कहा कि इस बिल को राजनीतिक तराजू से न तौलें। उन्होंने कहा कि आधी आबादी को हमें रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह इसका राजनीतिक क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए सभी दलों से अपील करते हैं कि सभी मिलकर इस बिल को पारित कराएं। पीएम ने विपक्षी दलों से कहा कि आप चाहें तो आप ही इसका क्रेडिट ले लें लेकिन इस बिल को पारित कराएं। पीएम का यह बदला-बदला रूप सदन में देखने को मिला। पढ़ें पूरी खबर…

SP सारे टिकट मुसलमानों को दे दे, परेशानी नहीं है; अखिलेश की मांग पर शाह का जवाब लोकसभा में तीनों बिलों के प्रस्ताव के बाद विपक्ष का विरोध जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा का बस चले तो घरों की भी जाति तय कर दे। वहीं, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी मांग उठाई थी कि ओबीसी और मुसलमान महिलाओं को आरक्षण में शामिल कर लेना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर…