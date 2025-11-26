भारत की बेटियों पर गर्व है; ब्लाइंड विमेंस T20 विश्व कप विजेता टीम से मिले राहुल गांधी

Hindustan Hindi News
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ में ब्लाइंड विमेंस टी20 विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की और खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी।

Wed, 26 Nov 2025 10:08 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित 10 जनपथ में ब्लाइंड विमेंस टी20 विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की और खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई दी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास 10 जनपथ पर आयोजित इस स्वागत समारोह में राहुल गांधी ने खिलाड़ियों से कहा कि उनकी धैर्य, अनुशासन और असाधारण खेल भावना पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि टी20 विश्व कप की गौरवान्वित विजेता भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम की मेजबानी करना मेरे लिए सम्मान की बात है। उनकी ऐतिहासिक जीत साहस और असीम संभावनाओं का जीवंत संदेश है। इन चैंपियनों का धैर्य, अनुशासन और अदम्य भावना पूरे देश को प्रेरित करती है। भारत को इन बेटियों पर गर्व है।

बता दें कि भारत ने रविवार को कोलंबो में हुए फाइनल मुकाबले में नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 12.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया।

गौरतलब है कि टूर्नामेंट में भारत ने सभी सात मैच जीते और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और अमेरिका को हराकर अजेय चैंपियन बना। सेमीफाइनल में टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से धूल चटाई थी।

