राहुल गांधी इल्हान उमर से मिल रहे हैं, निशिकांत दुबे का बड़ा दावा; वियतनाम दौरे पर उठाए सवाल

राहुल गांधी के वियतनाम दौरे और विदेश यात्राओं पर BJP सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए। इल्हान उमर से कथित मुलाकात, 270 विदेशी दौरों के दावे और तिरंगे के इस्तेमाल पर दिए बयान से जानिए क्या है पूरा विवाद।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनकी विदेश यात्राओं, अमेरिकी सांसदों इल्हान उमर और रो खन्ना से कथित मुलाकातों को लेकर सवाल उठाए हैं। दुबे ने दावा किया कि राहुल गांधी पिछले 10 वर्षों में कम से कम 270 बार विदेश गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में पिछले 10-15 दिनों के दौरान हुए प्रदर्शनों से आम लोगों, व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को परेशानी हुई। साथ ही, उन्होंने प्रदर्शन स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इस्तेमाल के तरीके पर भी आपत्ति जताई।

निशिकांत दुबे ने गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में पिछले 10-15 दिनों के दौरान ऐसा माहौल रहा, मानो कोई नियम-कानून लागू ही नहीं हो। उनके मुताबिक, राहुल गांधी के लंच या डिनर के लिए चले जाते थे बाकी लोग प्रदर्शन करते थे। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों से दिल्ली के आम नागरिकों, व्यापारियों, ऑटो चालकों, टेम्पो चालकों, रिक्शा चालकों और रेहड़ी-पटरी वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

तिरंगे के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल BJP सांसद ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ प्रदर्शनकारी तिरंगा लेकर पहुंचे और जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया गया, उससे उसकी गरिमा के प्रति सम्मान की कमी दिखाई दी। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं, बल्कि देश और संविधान से जुड़ा प्रतीक है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने और उसके इस्तेमाल के लिए निर्धारित नियम और प्रोटोकॉल हैं।

राहुल गांधी की 270 विदेश यात्राओं का दावा निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, “विपक्ष के नेता पिछले दस साल, राहुल गांधी जी, वो कम से कम 270 बार विदेश गए हैं। एक-दो बार नहीं, 270 बार।”

BJP सांसद ने सवाल किया कि राहुल गांधी इतनी बार विदेश क्यों जाते हैं और वहां किन लोगों से मुलाकात करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शनों के कारण युवाओं की भावनाएं भड़कती हैं और इसके बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। दुबे ने अपने बयान में आशुतोष रांका, सौरभ दास का भी जिक्र किया और कहा कि वे जेल में थे। जबकि राहुल विदेश चले गए।

इल्हान उमर और रो खन्ना से मुलाकात पर सवाल निशिकांत दुबे ने अपने बयान में अमेरिकी सांसद इल्हान उमर और रो खन्ना का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अमेरिका में इन दोनों सांसदों से लगातार मुलाकात करते रहे हैं। दुबे ने इन मुलाकातों को जॉर्ज सोरोस से जुड़े फाउंडेशन से जोड़ा। उन्होंने सवाल किया कि इन संपर्कों के पीछे क्या उद्देश्य है।

गौरतलब है कि सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी सांसदों के एक समूह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। इस बैठक में इल्हान उमर और रो खन्ना सहित कई अमेरिकी सांसद शामिल हुए थे।

इल्हान उमर की पाकिस्तान यात्रा का भी किया जिक्र BJP सांसद ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की पाकिस्तान यात्रा और कश्मीर को लेकर उनके कथित बयानों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान जाकर उमर ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया और भारत में मुसलमानों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप लगाए।

इल्हान उमर ने अप्रैल 2022 में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) का दौरा किया था। इस यात्रा को लेकर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। उमर भारत सरकार की नीतियों और देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भी आलोचनात्मक बयान देती रही हैं।