किसान की बेटी की शादी में अचानक पहुंचे राहुल गांधी, शगुन सौंपा; दुल्हन को दिया ये गिफ्ट
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अचानक हरियाणा के गोहाना पहुंचे। वह यहां गांव मदीना में एक किसान संजय की बेटी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। यह वही किसान हैं, जिनके खेत में राहुल ने साल 2023 में ट्रैक्टर चलाया था और धान की रोपाई की थी। सुबह करीब सवा 10 बजे राहुल यहां पहुंचे थे। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई लोगों ने उनका हरियाणवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया।
जब राहुल शादी वाले घर में जाने लगे तो दरवाजे पर खड़े युवकों ने जोर से कहा-राहुल भाई राम-राम। राहुल हाथ जोड़कर मुस्कराए और आगे बढ़ गए। राहुल करीब एक घंटे तक शादी वाले घर में रुके। इस दौरान दूध के साथ चूरमा भी खाया।
संजय बोले, हमें लगा राहुल भूल गए होंगे
किसान संजय ने कहा कि 25 फरवरी को बड़े भाई और गांव के सरपंच के साथ दिल्ली में राहुल गांधी को बेटी तनु की शादी का न्योता देकर आए थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी आएंगे। अचानक उनके आने का कार्यक्रम पता चला। उस वक्त हम शगुन के गीत गा रही थी। सारे मेहमान राहुल को देखकर खुश हो गए। राहुल का पूरा मान-सम्मान किया और हरियाणवी सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाई।
इससे पहले राहुल गांधी 8 जुलाई 2023 को अचानक सुबह मदीना गांव पहुंच गए थे। तब उन्होंने किसान संजय के खेत में करीब 15 मिनट तक ट्रैक्टर चलाया और धान की रोपाई की थी। संजय ने बताया कि वो राहुल गांधी से पहली मुलाकात थी। उन्हें लगता था कि नेता हैं भूल गए होंगे। 10 मार्च को सुबह ही पता चला कि राहुल उनकी बेटी को आशीर्वाद देने आ रहे हैं।
गिफ्ट में 55 इंच की एलईडी टीवी और शगुन दिया
राहुल गांधी की ओर से एक दिन पहले ही शादी के गिफ्ट के तौर पर 55 इंच की एलईडी टीवी पहुंचाया गया था। मंगलवार को उन्होंने लिफाफे में तुन को शगुन भी दिया। तनु की मम्मी सुनीता ने कहा कि उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि राहुल हमारे यहां आए। वह घर में करीब एक घंटा रुके।
दुल्हन से भी की बात
राहुल ने महिलाओं के साथ शादी के कल्चर को लेकर बातें की। राहुल ने पूछा यहां शादी में क्या-क्या रस्में होती हैं। जैसे हरियाणवी पुरुष पारंपरिक तौर पर धोती-कुर्ता पहनते हैं तो महिलाएं क्या पहनती हैं। राहुल ने चूरमा खाया और एक गिलास दूध पीया। उन्हें मिठाइयों के साथ बालूशाही भी परोसी गई। जिसे देखकर राहुल ने पूछा ये क्या है। तब उन्हें बताया गया कि हरियाणा की शादियों में मीठे में बालूशाही परोसी जाती है।
राहुल ने दुल्हन तुन से भी बात की और शादी और पढ़ाई के बारे में पूछा साथ ही होने वाले दूल्हे के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद वह तनु को आशीर्वाद दिया और फिर रवाना हो गए।
रिपोर्ट: मोनी देवी
