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न जिम्मेदारी न शर्म; CBSE रिजल्ट विवाद पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बेहद तीखा हमला

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने CBSE रिजल्ट विवाद  पर पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे और उनके माता पिता परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इतनी बड़ी धांधली पर चुप्पी साधे हुए हैं।

न जिम्मेदारी न शर्म; CBSE रिजल्ट विवाद पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बेहद तीखा हमला

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में CBSE के कक्षा 12 के नतीजों में इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, लेकिन पीएम मोदी अभी भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें, यह पूरा विवाद CBSE कक्षा 12 के नतीजों से जुड़ा हुआ है, जिसमें जब नतीजों के बाद छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म भरा, तो पूरी प्रक्रिया में कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई। इतना ही नहीं कई छात्रों ने आरोप लगाया कि सीबीएसई की तरफ से जो कॉपियां अपलोड की गई हैं, उसमें उनकी लिखावट है ही नहीं।

इन तमाम आरोपों और राजनीति के बीच राहुल गांधी ने इस मामले पर चुप्पी साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा, "CBSE परीक्षा परिणामों में बड़े स्तर पर छेड़छाड़ हुई है। इससे देश भर के लाखों बच्चे और उनके माता-पिता सदमे में हैं। और मोदी जी? हमेशा की तरह... न कोई जवाब, न कोई जवाबदेही और न ही कोई शर्म।"

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने लिखा, "जिस कंपनी COEMPT को यह जिम्मेदारी मिली, वह पहले Globarena के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला पर नीयत वही, फितरत वही। इतिहास सबको पता था, फिर भी ठेका दिया गया। ऐसी कंपनी के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया और किसी को फर्क नहीं पड़ा। यह गलती नहीं है, यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है।"

राहुल गांधी यहीं नहीं रुके उन्होंने पीएम मोदी समेत पूरी सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी उठाए। उन्होंने पूछा, "आखिर COEMPT को CBSE का ठेका क्यों और किसके कहने पर दिया गया? कौन-कौन से नियम और प्रक्रिया दरकिनार करके इस कंपनी को ये ठेका दिया गया? COEMPT पहले Globarena के नाम से विवादों में घिर चुकी है, ये CBSE को क्यों नहीं पता चला? बैकग्राउंड चैक क्यों नहीं किए गए? COEMPT प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध हैं?"

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इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि वह मांग करते हैं कि इस पूरे घोटाले के असली दोषियों को सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच और SIT का गठन तत्काल किया जाए। उन्होंने CBSE के जेनजी बच्चों से अपील करते हुए कहा कि उनकी मेहनत, भविष्य कोई भी चुरा नहीं सकता। वह इस साजिश के तह तक जाएंगे और इस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेंगे।

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CBSE विवाद क्या है?

पहले ही नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध का सामना कर रही सरकार के सामने मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई थीं, जब सीबीएसई के कुछ छात्रों ने कॉपी चेक में गड़बड़ी होने के आरोप लगाए। कुछ छात्रों का कहना था कि जब उन्होंने अपनी कॉपी को फिर से देखने के लिए मंगाया, तो उसमें उनकी लिखावट थी ही नहीं।

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब वेदांत श्रीवास्तव नामक एक छात्र ने सीबीएसई में नंबर कम आने के बाद अपनी कॉपी मंगाई। बाद में उसने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कम्प्यूटर साइंस और फिजिक्स की कॉपी की लिखावट में अंतर दिखाया। उसने लिखा, "मैंने पूरे साल पढ़ाई की। नींद, मानसिक शांति और घूमना फिरना सब कुछ छोड़ दिया। अब मुझे पता भी नहीं है कि मेरी फिजिक्स की कॉपी चैक भी हुई है या फिर नहीं। क्या छात्र इसी के हकदार हैं?"

वेदांत की यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उसके ऊपर पाकिस्तानी होने का भी तंज कसा। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी उसके सपोर्ट में आ गए।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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