Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi is spreading anarchy by talking about reservations in the army Rajnath Singh launches a scathing attack
सेना में आरक्षण की बात करके अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी; राजनाथ सिंह का तीखा हमला

सेना में आरक्षण की बात करके अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी; राजनाथ सिंह का तीखा हमला

संक्षेप: राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाने के लिए भी निशाना साधा और दावा किया कि कांग्रेस सांसद बिना किसी आधार के संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं।

Thu, 6 Nov 2025 06:14 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को बिहार में जनसभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि निजी फर्मों, न्यायपालिका, नौकरशाही और सशस्त्र बलों में निचली जातियों, आदिवासी समुदायों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम है। केवल 10 प्रतिशत आबादी इन संस्थानों को नियंत्रित करती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के जमुई जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "राहुल को क्या हो गया है? वह रक्षा बलों में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। वह रक्षा बलों में आरक्षण की मांग करके देश में केवल अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सेना इन सब से ऊपर है।"

राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाने के लिए भी निशाना साधा और दावा किया कि कांग्रेस सांसद बिना किसी आधार के संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सिंह ने उनके हालिया बिहार चुनाव अभियान के दौरान मछली पकड़ने के प्रयास पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, सिवाय एक तालाब में कूदने के।

राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की सफलता के लिए उनकी सराहना की और 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर रुक गया है, समाप्त नहीं हुआ है। भारत अब कमजोर देश नहीं है। यह किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर कोई देश को उकसाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Rajnath Singh Rahul Gandhi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।