सेना में आरक्षण की बात करके अराजकता फैला रहे हैं राहुल गांधी; राजनाथ सिंह का तीखा हमला

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सशस्त्र बलों में आरक्षण की मांग करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को बिहार में जनसभाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि निजी फर्मों, न्यायपालिका, नौकरशाही और सशस्त्र बलों में निचली जातियों, आदिवासी समुदायों और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कम है। केवल 10 प्रतिशत आबादी इन संस्थानों को नियंत्रित करती है।

बिहार के जमुई जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, "राहुल को क्या हो गया है? वह रक्षा बलों में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। वह रक्षा बलों में आरक्षण की मांग करके देश में केवल अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सेना इन सब से ऊपर है।"

राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाने के लिए भी निशाना साधा और दावा किया कि कांग्रेस सांसद बिना किसी आधार के संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सिंह ने उनके हालिया बिहार चुनाव अभियान के दौरान मछली पकड़ने के प्रयास पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, सिवाय एक तालाब में कूदने के।