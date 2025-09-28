Rahul Gandhi is on a trip to South America Congress spokesperson explains BJP takes a dig at him कहां गए राहुल गांधी? कांग्रेस नेता ने बताई पूरी बात; भाजपा ने कसा तंज, India News in Hindi - Hindustan
Rahul Gandhi is on a trip to South America Congress spokesperson explains BJP takes a dig at him

कहां गए राहुल गांधी? कांग्रेस नेता ने बताई पूरी बात; भाजपा ने कसा तंज

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया कि राहुल गांधी शुक्रवार को अपनी लगभग एक हफ्ते की साउथ अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। यहां पर वह ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और चिली के लोगों से मिलेंगे।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 05:05 AM
कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी इस यात्रा को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अटकलों को साफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी साउथ अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। इस यात्रा में वह चार देशों के छात्रों, राजनैतिक नेताओं और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे।

मीडिया को जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, "लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार को फ्लाइट के जरिए अपनी यात्रा शुरू की थी। उनकी यह यात्रा लगभग एक सप्ताह की है। इस दौरान वह साउथ अमेरिका के चार देशों ब्राजील,कोलंबिया, पेरू और चिली के लोगों से मिलेंगे।

राहुल गांधी की इस यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। भाजपा की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश चले गए हैं। हमेशा की तरह, इसके बाद उनकी संदिग्ध लोगों से मुलाकातों की खबरें सामने आ सकती हैं। आप सबी तैयार रहें। आप सभी तैयार रहें। और फिर, कहीं से, यहाँ से, वहाँ से, सामने के दरवाज़े से, खिड़की से या रोशनदान से, कोई न कोई भारत-विरोधी बयान ज़रूर आएगा। इसलिए, आप सभी इस पर कड़ी नज़र रखें।"

आपको बता दें विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब वह काफी समय से बिहार में चुनावी रण संभाले हुए थे और भाजपा के ऊपर वोट चोरी को लेकर तीखे हमले बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने राहुल की यात्रा को लद्दाख से भी जोड़ने की कोशिश की उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम की स्टोरी में लिखा, "जब भी यह देश से बाहर होते हैं, कुछ न कुछ होता है।"

हालांकि राहुल गांधी की एक सांसद के रूप में पिछली कुछ यात्राएं अघोषित थी। लेकिन उनकी यह दक्षिण अमेरिका की यात्रा नेता प्रतिपक्ष के रूप में हैं। इसमें उनका प्रोटोकॉल की किसी केंद्रीय मंत्री के बराबर है। ऐसे में इस यात्रा के दौरान उनके जनता के एक व्यापक वर्ग से मिलने की उम्मीद है।