भस्मासुर हैं राहुल गांधी; कांग्रेस नेता पर BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया का तीखा हमला, क्या वजह?

भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी भस्मासुर हैं। भाजपा की यह प्रतिक्रिया राहुल के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सरकार एक साल के अंदर गिर जाएगी।

Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी(BJP) की तरफ से सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ऊपर तीखा हमला बोला गया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को 'भस्मासुर' बताते हुए टूलकिट राजनीति करने और केंद्र सरकार की स्थिरता को लेकर गैर-जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया। बता दें, भाजपा प्रवक्ता की यह टिप्पणी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर मौजूदा आर्थिक स्थिति जारी रहती है, तो 'केंद्र सरकार अगले साल तक नहीं टिक पाएगी।'

राहुल के इस बयान के बाद भाजपा की तरफ से कई स्तर पर उन पर हमला किया गया। सबसे तीखा हमला प्रवक्ता गौरव भाटिया ने किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "कल एक और टूलकिट चर्चा में आई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार एक साल के भीतर गिर जाएगी। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, 'भस्मासुर राहुल गांधी' हमें नहीं पता था कि एक दिन भस्मासुर ज्योतिषी बन जाएगा।" उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के ऐसे बयान देश में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं।

राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्य पूर्ण: भाजपा गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर हमले को और भी ज्यादा तीखा करते हुए कहा, "लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य पूर्ण है। पूरी दुनिया इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, इसके बाद भी भारत स्थिर है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का ऐसा बयान सच में दुर्भाग्य पूर्ण है।"

उन्होंने कहा, "अगर राहुल गांधी का इरादा अराजकता फैलाने का है, तो हमारा भी संकल्प भारत को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का है। आप पूरी कोशिश कर लीजिए, हम भी भारत को आगे ले जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।"

वैश्विक संकट का मजबूती से सामना कर रही सरकार: भाजपा वैश्विक आर्थिक हालात और भारत की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए भाटिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने इस संकट का बखूबी सामना किया है। उन्होंने कहा, "हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय संकट से गुजर रहा है। दुनिया के कई देश आर्थिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई हैं। दूसरी ओर, पिछले 85 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मजबूत लचीलापन दिखाया है। भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे समय में भी स्थिर बनी हुई है।"