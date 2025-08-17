झूठे हैं राहुल गांधी; वोट चोरी के आरोपों पर गुरकीरत सिंह डांग की सफाई के बाद भाजपा हमलावर

Rahul Gandhi: राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को लेकर गुरकीरत सिंह डांग की सफाई के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता मालवीय ने राहुल गांधी के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाया है।

केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे राहुल गांधी को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा के इस हमले का सबसे बड़ा कारण गुरकीरत सिंह डांग के द्वारा दी गई सफाई है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को एक राजनीतिक नाटक करार दिया था। इसके बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। यह पूरा मामला उस वक्त शुरू हो गया था जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा नेता विपक्ष ने आरोप लगाया था कि गुरकीरत सिंह डांग ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में कई बार अपने मतदान का प्रयोग किया है।

गुरकीरत सिंह की सफाई के बाद भाजपा नेता और आईटी सेल के हेड अमिरत मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में लिखा, "गुरकीरत सिंह डांग, जिन्हें राहुल गांधी ने तथाकथित वोट चोरी पर अपनी प्रस्तुति के दौरान निशाना बनाया था, ने पलटवार करते हुए उन्हें एक बुरी तरह से हारने वाला व्यक्ति बताया है और उनसे इस आरोप को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की माँग की है कि उन्होंने कई बार वोट दिया।"

उन्होंने अपने हमले को और तीखा करते हुए आगे लिखा, "यह पहली बार नहीं है, राहुल गांधी द्वारा किए गए हर दावे की जब जांच की जाती है तो वह झूठा ही साबित होता है। राहुल गांधी एक बड़े पैमाने के झूठे हैं।"

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हुए एक विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने भारत में चुनावों के जरिए वोटों की हेराफेरी का जिक्र किया था। इतना ही नहीं गांधी ने सर्वेक्षण के आंकड़ों और मतदाता सूची का एक विश्लेषण पेश करके चुनाव आयोग और भाजपा पर सांठ गांठ करके वोट चोरी का आरोप लगाया था।

इस दौरान गांधी ने डांग को सार्वजनिक रूप से चिह्नित किया। उन्होंने डांग के वोटर कार्ड की तस्वीर दिखाते हुए कहा, "यह गुरकीरत सिंह डांग नाम के एक सज्जन हैं। गुरकीरत सिंह डांग निर्वाचन क्षेत्र के चार मतदान केंद्रों पर अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। अलग-अलग मतदान केंद्र के लिए एक ही नाम, एक ही पता, एक ही व्यक्ति... यह सिर्फ एक मामला नहीं है एक ही विधान सभा में ऐसे हजारों लोग हैं।

राहुल गांधी के आरोपों प्रतिक्रिया देते हुए डांग ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, "मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वह साबित करें कि मैंने चार बार वोट दिया है। कागजी समस्याओं के कारण मेरा गलती से चार बार वोटर कार्ड बन गया था। लेकिन मैंने नियमानुसार केवल एक ही जगह पर वोट किया और आयोग के नियमों के अनुसार बाकियों को रद्द करने के लिए आवेदन दिया था।"